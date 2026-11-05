屬牛、虎、兔蘇民峰2027羊年運程｜屬牛易分手/懷孕、屬兔易受傷

屬牛、虎、兔2027羊年生肖運程！著名堪輿學家蘇民峰近日於其YouTube頻道「峰回運轉」預測來年十二生肖運勢！今集《開罐》率先同大家拆解「牛、虎、兔」三大生肖。屬牛朋友沖太歲呈兩極化，屬虎朋友獲紫微龍德四大吉星拱照，屬兔朋友則有「金匱」入主財帛，即睇蘇師傅點分析！

屬牛、虎、兔蘇民峰2027年運程@YouTube頻道「峰回運轉」截圖

屬牛運程2027｜沖太歲運勢呈兩極化

屬牛今年沖太歲，運勢呈兩極化，要麼極端轉好，要麼極端轉差。沖太歲，係指有變動，常伴隨搬屋、轉工或人生大事。尋覓新居時需特別留意：大門切勿對正廁所或廚房，否則嚴重影響全家人健康，廁所或廚房不要對任何門，因為會影響被對住個間房的人。

運氣：排第 11

桃花運：排第 11



屬牛2027｜事業及財運

秋冬出世的屬牛人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：行順運，事業、感情、做生意或轉工均可放膽嘗試；

春夏天出世的屬牛人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：即便工作不順亦切忌盲目變動，宜守不宜攻，待2028年秋天自然轉好。

吉星有「月空」逢凶化吉；凶星有「大耗」，易有大破財，代表今年容易因為搬屋、結婚或懷孕生仔而花費一筆龐大開支。

屬牛2027｜感情

感情運勢同樣極端，沖太歲年面臨結婚、分手或懷孕等重大轉折。

劉德華生肖屬牛。（資料圖片)

屬虎2027運程｜吉星拱照運勢強勁

財運：排第3

桃花運：排第2



屬虎2027｜事業及財運

今年屬虎有天喜桃花，桃花對事業及人緣都有幫助，財運睇高一線。今年屬於「辛苦個人得財」，適合多勞多得的專業人士，譬如律師、醫生、會計師、設計師、美容化妝，甚至睇風水命理的工作等，都可以睇高一線。但一般打工仔可能做到辛苦都未必有高回報。

除了天喜桃花之外，今年還有其他吉星，包括「紫微」、「龍德」獲有力貴人扶助。

春夏天出世的屬虎人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：運氣麻麻，但因為有桃花之助，人緣較好，有貴人扶一把，

秋冬出世的屬虎人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：就算收入不穩定，都係會看高一線，更應積極爭取發展機會。

多是非，易不見私人物件

凶星有「天官符」，多是非。另外仲有「亡神」，容易不見私人物件，如手提電話、身份證，特別要留心身份證防範身份證被盜用作不法用途。

Collar成員陳泳伽(Winka)屬虎. ( IG@winka_chan)

屬兔2027運程｜感情穩定金匱吉星入主！將星帶動有職升

運氣：排第6

桃花運：排第5



屬兔2027｜事業及財運

屬兔今年中游生肖。吉星有「金匱」有利積聚財帛，「將星」帶動權力與職場地位提升，「天解」與「解神」則能逢凶化吉。凶星有「浮沉」。

秋冬出世的屬虎人士（生於西曆8月8日立秋後3月6日驚蟄前）：積極爭取

春夏天出世的屬虎人士（生於西曆驚蟄3月6日後8月8日立秋前）：有貴人扶助睇高一線。

屬兔2027｜感情

今年雖然沒有去年桃花年這樣好，若去年認識了新對象，今年仍能平穩發展。單身者若想盡快脫單，可緊貼農曆5月與11月這兩個桃花月多參加社交活動。

屬兔2027｜健康

凶星有「血刃」，代表手腳容易受傷，特別留意農曆2月和8月。