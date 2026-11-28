妳有否這樣的經歷，終於能和心儀的男神初次約會，但經過那次約會之後，對方沒有再和你聯絡。為何「然後就沒有然後了」？到底是哪裡出錯？「緣來如始」配對專家Jacky Hung分享女生初次約會常犯扣分位，16個自斷姻緣的行為，妳有沒有做過！



《地獄大狀》劇照

從事約會配對與婚戀諮詢這十多年，Jacky Hung表示見過不少條件好、有誠意的單身女生，她們常困惑地問：「我自身條件不差，亦積極認真的想找對象，怎麼每次吃過一頓飯就沒了下文？」很多時候並非本身條件不夠好，而是初次見面顯得緊張，或是把職場上的態度及說話模式，不自覺地帶到約會裡。其實，只要稍微調整相處節奏，緣分往往就會走近。

Jacky Hung透露，早前一位三十出頭的文職女生阿欣(化名)參加他們公司約會配對服務，她是性格坦率、不喜歡造作的女生。她自信滿滿，認為自己過去單身的原因只是沒機會與男士約會，約會中的男士一定會被她真性情所吸引，因此婉拒了他們公司的約會指導。

阿欣抱著「對方會喜歡真實的我」的想法，她素顏、穿便服便去赴約；當男士問起她的假日生活時，她便老實回答：「放假都在家睡覺、看YouTube」；遇著不認同的見解或不喜歡的話題，便不自覺皺眉、翹起雙手；男士主動為晚餐埋單，她連說一聲謝謝都欠奉。

「緣來如始」配對專家Jacky Hung (被訪者提供圖片）

經過三次約會，三位男士都沒有再次邀約她，阿欣心感不解，對此一頭霧水。「後來我們整合了男方的反饋，跟她一起檢討，阿欣才恍然大悟：原來她以為的『隨性』，在別人眼裡變成了『冷淡』。」素顏固然坦誠，但略施淡妝、打理儀容，本質上是傳遞「重視這次見面」的禮貌。

想通之後，阿欣開始認真接受完整的約會訓練，在認知及技巧上有明顯的提升；在下次的赴約，她換上展現美態的穿搭、化了淡妝及噴了點淡淡幽香的香水，約會期間多給對方一個微笑、稱讚及適當的回應，結果那次的約會，男方當晚便主動約她下次見面。

《地獄大狀》劇照

另一位讓Jacky印象深刻的女生是做銷售的Mandy(化名)。她為人熱情爽朗，但約會時總像職場衝刺般心急，語速快、聲量高，偶爾帶點豪邁用字，語氣少了女性溫柔的尾音。她更分享了閨蜜的豪華婚禮，又坦白講出對「一米八專業人士」及「婚後管錢」的憧憬。男方離開時依然保持風度，但之後便音訊全無。Mandy起初很沮喪，但當她認真學習約會技巧與認知後，她明白擇偶條件其實可以放在心裡慢慢觀察及調整，不必急著在第一次見面就全盤托出；同時她學會放慢語速、多聆聽對方的故事。調整過後沒多久，很快便遇上了願意與她細水長流的另一半。

Jacky表示，從阿欣和Mandy的蛻變中，可以看到許多單身女生在約會時的小盲點，都只是源於「約會認知及技巧都沒有裝備好」。他建議，如果希望初次見面能留下溫暖的好印象，避免犯上以下16個錯誤，再次約會其實無難度：

《地獄大狀》劇照

在初次約會中女生16個斷送姻緣行為

【1】表現得太主動、太心急。

【2】對話內容不斷發放負能量。

【3】說話速度太快，聲量太大。

【4】談吐用字太粗鄙。

【5】說話時候語氣差，冇尾音。

【6】整個約會中，說少於三句讚賞說話。

【7】展現諸多挑剔個性，對話多於三句的反對話語。

【8】約會時不專心，看訊息、聽電話比看對方還多。

【9】話題終結者，對話回答只回答短句。

【10】赴約仍不打扮，反而希望素顏求真愛。

【11】做出不耐煩的微表情或微行為。例如：皺眉頭、翹埋雙手、藐嘴藐舌…

【12】空談一些自己理所當然的擇偶要求，如對象要做醫生、180CM高…

【13】標榜「女人我最大」，作出「約會當然男人負責畀錢」，「婚後女人要管財政」等自以為理所當然的要求。

【14】在男生面前談論女性朋友的豪華生活及婚禮。

【15】生活無趣，假期只在家睡覺，睇YouTube。

【16】約會食飯男生埋單後，女生沒有說「謝謝」，讓男生感覺女生把「男人付款」當作理所當然，抑或矯枉過正地堅持AA制。

Jacky語重心長表示，好的愛情，從來不需要你委屈自己去迎合誰，「而是學會在最舒服的狀態下，把自己最好的一面展現給對的人看。」多給自己一點信心，也多給對方一點耐心，屬於你的幸福，一定會在恰當的時候如期而至。