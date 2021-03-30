《料理老妹》專訪|上JOOX唱住歌反轉廚房　香港Podcast崛起有原因

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-30 16:30

近年歐美和台灣掀起Podcast熱潮，不少明星KOL例如張敬軒、蕭叔叔都轉而發展Podcast平台，用聲音傳遞所思所想，聽眾高達幾十萬！到底Podcast比起YouTube、電台有甚麼吸引之處？今次就邀請到JOOX熱門Podcast節目《料理老妹》主持游游、Angel和MM分享箇中奧秘，更自爆用生命值硬接good show的難忘事！

（左起）游游、Angel和ＭＭ是從小認識的好姊妹，因想創造回憶而開展《料理老妹》Podcast節目，觀眾好評如潮，連林日曦都大讚爆笑。（黃寶瑩攝）

《料理老妹》是結合煮食和改歌的Podcast節目，三位主持分別是賢淑愛下廚的MM、吃貨游游和天然呆Angel。她們從小認識，多年來情同姊妹，同樣熱愛唱歌和美食，三個女生起初只想單純想將喜歡的東西放在一起，創作屬於她們的友誼回憶，因此在JOOX Podcast開展一連12集的《料理老妹》，每集分享令人眼前一亮的食譜，例如糖醋蝦子麵、抹茶年糕和燒酒調酒等，又惡搞流行曲自彈自唱，沒想到節目出街後好評如潮，連林日曦都大讚影片十分爆笑！

👇👇👇點下圖即睇《料理老妹》精華👇👇👇

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Podcast製作花時 由佛系出片變chur爆度橋

有人以為Podcast以聲音為主，製作過程相對輕鬆，但對於有聲音和畫面的《料理老妹》而言，製作卻花費不少心力，除了要剪走dead air和煮食時無聲音的片段，令節奏更緊湊外，三位主持甚至要「用生命值硬接」，用肺部健康換上盡善盡美的Podcast？

「我哋平時煮嘢食唔會開抽油煙機，因為背景聲好嘈，」MM憶述第二集炮製麻辣雞煲的慘況，「麻辣雞煲嗰集好大煙，咳到我哋就嚟死，最後被逼要開抽油煙機，之後剪片都要剪走嗰段。」

三個女生並非全職Podcaster，她們各有自己的工作和生活，但為了有更好演出，今次與JOOX合作花上不少心力和時間。（黃寶瑩攝）

不只後期製作，她們也花了很多時間度橋和出片，自稱「佛系出片」的老妹們笑言與JOOX合作令她們增進友誼：「原本一兩個月先見一次，做咗呢個節目後就要個個星期約出嚟度橋，改歌同拍片。」幸好JOOX給予她們很大的創作空間，從不審查內容，對內容創作者無疑是一種莫大鼓勵。

游游、MM和Angel準備了一道創意料理，表面是平平無奇的雞蛋，居然內有乾坤，現場工作人員試食後都讚不絕口！（黃寶盈攝）

三位女生又即席唱歌！（黃寶盈攝）

JOOX內容多元化「無底線」 ＭＭ指Podcast更方便

大概是JOOX尊重創作自由，又肯投放資源製作內容及為Podcaster宣傳，JOOX Podcast在香港推出至今雖只有幾個月，但已經為用戶帶來約50個Podcast節目，亦擁有全港最多自家製Podcast內容，同是用家的三個女生表示，JOOX Podcast節目非常多元化，內容甚至無底線，此時游游居然自爆最愛聽十八禁Podcast！「《選擇性交友》幾好，」她吃吃地笑著解釋，「因為我一直好想玩交友APP，但有男朋友所以唔玩得，呢個節目會分享交友APP約咗出嚟會做啲咩，咩相會吸引人撳，滿足我嘅求知慾。」除了十八禁節目，JOOX Podcast還有靈異、占卜、飲食、動漫、歌手監製分享等多種節目，MM又指出收聽Podcast比電台更方便。

三人既是JOOX Podcast的創作者，又是用家！（黃寶盈攝）

Podcast最好嘅地方係佢有成個playlist，你可以隨時隨地聽到想要嘅節目，而唔係好似收音機咁，嗰段時間就淨係得嗰個節目。 MM

至於Angel和游游則鍾情“Handfree”感覺，正因為不需看畫面，無論是搭車沖涼，還是煮食時她們都習慣開著Podcast吸收資訊，了解不同領域的趣事！「而且疫情期間成日喺屋企，YouTube Netflix都睇晒，Podcast係另一渠道接收吓資訊。」游游補充。

老妹們都期待與JOOX再度合作，粉絲們記緊密切留意啦！（黃寶盈攝）

一連12集的《料理老妹》完滿結束，有興趣的讀者不妨上JOOX Podcast重溫爆笑內容，以及發掘更多有趣內容，畢竟JOOX有超過50個、不同類型的自家製節目，總有一款啱你口味！另外三位女生都表示很期待與JOOX再度合作，以及推出「一星期Vegan挑戰」、「學整Bagel」真人片，大家記緊密切關注啦！