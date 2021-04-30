撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-04-30 13:36

有見韓流文化在北韓有日漸興盛的趨勢，北韓政府去年年尾宣布「與韓流展開戰爭」，加重散播及偷看韓流內容（包括KPOP、韓劇等）等罪行的刑罰，最高刑罰可判處死刑。根據韓媒《國民日報》的報道，在刑法實施後，北韓某城市就有1萬名學生自首，承認有看過「非法錄影物」，盼望當局會從輕發落。

北韓會稱南韓物品為「來自下方小區的東西」／《愛的迫降》劇照

重法管制人民思想

根據韓媒《國民日報》報道，北韓去年年尾實施《反動思想文化排斥法》，規定凡將南韓影片流傳者，最高可被判死刑；而偷看影片者，最高可被判監禁15年。除此之外，南韓的音樂、書藉、相片等，都被禁止流傳。而模仿南韓語氣或說南韓語的人，最高可被判處監禁2年。

北韓最高領導人金正恩／노동신문圖片

自首盼重輕發落

一名北韓消息人士向《國民日報》透露，刑罰被加重後，單在一個城市就有1萬名學生自首，承認曾經看過來自南韓的非法錄取物，包括劇集和電影。當局調查後，搜出超過5000隻相關的DVD，並以「反社會主義的行為」拘捕，正在於「社會安全省」（警局）等候判決。消息人士又表示，韓流在北韓散播的速度相當快，而且認為「沒有自首的人肯定比自首的人多」。

《國民日報》圖片

最受北韓人歡迎的韓劇TOP 10

不少脫北者都表示自己在北韓時的確曾經偷看過韓劇。而韓媒《統一MEDIA》曾經在2019年訪問了200名脫北者，調查在北韓最受歡迎的韓劇有哪些。最多人看的，竟然不是《愛的迫降》士兵最愛的《天國的階梯》？

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10件在北韓絕對不能做的事

除了禁韓流之外，北韓還有不少專制法例，《Opener》整合多個脫北YouTuber的說法，盤點10件在北韓絕對不能做的事。

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