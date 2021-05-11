撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-11 17:39

由日本男士雜誌《週刊Asahi藝能》舉辦的「現役AV女優總選舉」，今年大熱的三上悠亞只得第二，打敗她的更是一出道以來就「亦敵亦友」的女優，令一眾網民議論紛紛。另一方面，老將們亦有上榜，可見大家仍然十分念舊。

《週刊Asahi藝能》每年都會舉辦票選，去年得第五名的三上悠亞，今年上升三位至第二位，鄰家女孩感滿滿的新人水卜櫻，亦有殺入TOP 5，拍住幾位大前輩，一點都不失禮。立即來看看TOP5女優，及她們的故事吧！

三上悠亞在「現役AV女優總選舉」大熱倒灶。

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前AV女優須藤早貴，捲入懷疑殺夫指控，丈夫是野崎幸助，擁有上億身家的日本77歲富豪。事件轟動日本，亦令網民好奇到底AV女優有甚麼吸引力？引退之後的女優，又是過著怎樣的生活？

野崎幸助曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。當時有人將矛頭指向年輕的妻子，可惜未有決定性的證據。最近警方終於行動，正式拘捕須藤早貴，再度引發網民關注。其中一個討論重點，是引退女優的生活，原來都如此「多采多姿」。究竟其他引退後的女優，是過著怎樣的生活呢?

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AV男優看上去很爽，可以跟不同的女優啪啪啪，不過背後的辛酸和壓力亦非常巨大。大家都知道，男優並非如鏡頭前般享受，頻繁的拍攝反而令身體難以承受。不過近日清水健無意間的一句話，令網民得知，男優除了在身體上要承受壓力之外，更有另一重從來不為人知的辛酸。

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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