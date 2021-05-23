撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-23 07:00

夏日炎炎，氣溫動不動就三十度，當然要找方法消暑。一眾AV女優大派眼睛冰淇淋，在社交媒體上載水著清涼照。夏天不止為大家帶來雨水及美腿，更帶來了滿滿消暑福利！

三上您亞、相澤南等大氣女優不用說，紛紛晒出多個罕見三點式造型；連有著逆天長腿但上圍一般的橋本有菜，都找到辦法突圍而出。其他可愛系女優如唯井真尋、奏音花音，就以鄰家女孩路線，一件頭泳衣一樣可以引死人。

奏音花音鄰家女孩感MAX！（TWITTER@kanon_kanade_）

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由日本男士雜誌《週刊Asahi藝能》舉辦的「現役AV女優總選舉」，今年大熱的三上悠亞只得第二，打敗她的更是一出道以來就「亦敵亦友」的女優，令一眾網民議論紛紛。另一方面，老將們亦有上榜，可見大家仍然十分念舊。

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不少朋友對桃乃木香奈的印象就是大食、可愛等等，不過可以在AV界屹立5年，又怎會是無能之輩？作為幾乎是唯一一個正面擊敗全盛時期的三上悠亞的同期女優，桃乃木香奈到底是個怎樣的人？原來她曾到過香港，更認為香港男仔是理想對象；又試過同米津玄師傳緋聞？

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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