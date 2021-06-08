撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-08 18:41

除了近年的選秀節目捧出不少新人，還記得以前TVB綜藝節目中的一眾美女「天使」嗎？從《美女廚房》的「粥粉麵飯」、《味分高下》的「味之天使」、到《耳分高下》的「Sing之天使」，你還記得她們嗎？她們的近況又如何呢？

《美女廚房》

還記得TVB曾捧紅過一眾美女「天使」嗎？從《美女廚房》的「粥粉麵飯」、《味分高下》的「味之天使」，到《耳分高下》的「Sing之天使」，原來不少幕前熟悉的面孔，都是「天使」出身！瑜珈界 KOL 的 Coffee 林芊妤原來是「Sing之天使」雪梨；夜場打碟DJ女神樂宜（Lokyii）亦是《美女廚房》中的「美女學徒」之一！

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當大家都在煲韓劇、聽K-pop、追女團的時代，「𡃁模」彷彿無人再提起，成為了時代的眼淚。講起「𡃁模」，大家還記得當年迷倒萬千少男的女神們嗎？除了時有在各大娛樂版面見到的Angelababy、Janice Man外，還有趙碩之、動漫Maggie、浸大E神等人現在又去哂邊呢？

👇👇👇按圖看10年前後7個𡃁模大不同👇👇👇

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同場加映：23個女神唔講唔知3字頭 杜小喬Keep到港女味 有位前主播仍叫BB

宅男女神杜小喬近日又成為網民的討論對象，原來當年的女神，今年已經30歲，令網民大為感嘆。那些年多位女神，不少都已經踏過30大關，有的仍然當打，有的卻已經漸漸消聲匿跡。

👇👇👇按圖看已經3字頭的女神👇👇👇

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