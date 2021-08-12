《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》這些經典作品陪伴不少香港人成長，大家也十分熟悉主角的爸爸媽媽，不過你有見過他們年輕時的樣子嗎？以下這10個卡通爸爸大家就常見，不過他們的年輕樣連粉絲都未必知道！



【1】大雄爸爸，野比伸助。（《多啦A夢》）

《多啦A夢》中，大雄的爸爸野比伸助是個典型的上班族，平日在公司辛勤工作，偶爾在家會活潑一點，鬧鬧笑話。伸助身材圓滾滾，有肚腩，看起來比大雄媽媽還矮。原來他年輕時也不高，同樣是個上班族，與現在不同的只是髮型，反而大雄媽媽年輕時是個大美女！

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同場加映︰誤入電車迷攝影現場遭拍片圍罵 網民倒戈力撐亂入男結果大快人心

日本江之島電鐵是很多鐵道電車迷喜愛的地點之一，因此常常吸引粉絲帶齊裝備去攝影。近日神奈川縣鎌倉市有一個外國男子騎著單車亂入電車迷的攝影現場，他立刻遭十數人圍罵。事件在網上瘋傳，網民力撐亂入男子並沒有錯，並將他的照片瘋狂改圖，使他一夜爆紅，更發現了他的真實身份。

（Twitter@onlyzeiss）

神奈川縣鐮倉市的江之島電車十分有名，因為這鐵路列車路線沿途會經過不少名場景，例如《男兒當入樽》中的電車場景。近日，由1960年代使用至今的經典車輛「江之島電鐵300形305編成」剛完成維修與重新塗裝，並在8月5日晚上測試行駛，不少鐵道電車迷特地組團拍攝列車。怎料，在列車出現一刻，一位騎著單車的外國男子與列車並排出現，亂入了電車迷的畫面。大批人立刻上前截停並圍攻男子，叫他「去死」、「賠錢」等。當時的片段被放上Twitter瘋傳，網民卻力撐男子指他沒有錯，並認為他的身姿很可愛，所以將他的照片惡搞改圖，並查出男子叫Dylan，是附近餐廳的老闆。

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同場加映︰馬克龍訪日見《AKIRA》、《妖尾》漫畫家 日媒爆他最想見這兩位

東京奧運在8月8日閉幕，由日本主辦的這項世界盛事正式完結，意猶未盡的觀眾都十分期待下一屆在法國巴黎舉行的奧運。法國總統馬克龍在7月底短暫訪問了日本，期間除了與日本首相菅義偉會面外，更安排了與眾多動漫界「大神」見面，如《AKIRA》作者大友克洋。最近更有日媒爆料指，馬克龍原本指名想見的，是兩套大熱作品的作者，到底是誰呢？

（NEWS ポストセブン）

法國總統馬克龍7月23日、24日短暫訪問了日本，與日本首相菅義偉會面，同時又於首相官邸會見了多位知名動漫畫家，包括《AKIRA》作者大友克洋、《妖精的尾巴》作者真島浩及《黑暗靈魂》製作人宮崎英高。

事後馬克龍在自己的Twitter分享見面的短片，還有未能到場的《海賊王》作者尾田榮一郎送上的禮物，吸引大批網民讚好。日本媒體NEWS ポストセブン之後發表報導，指日本外務省（外交部）的相關人士爆料，原來他最想見的是另外兩位知名漫畫家。

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