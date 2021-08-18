講起叫外賣，不少人都會鍾情於炸雞、薄餅這些食物。對一般人來說，這些食物雖然隨時隨地都可以叫到，但對一些家境窮困的人而言，這些已經是奢侈食物。早前，韓國一名靠政府資助金維持生活的單親爸爸在網上分享了一件好人好事。他的女兒在生日的時候表示想吃薄餅，於是他便厚著面皮在外賣平台下單，並懇求老闆讓他「後數」，結果令人非常感動......



這名父親獨力撫養女兒，但卻因為疫情失去了工作，現在只能靠政府的資助維持生活。／Facebook@Video Mug

事主金秀韓（譯音），是一名單親爸爸，早年與妻子離婚後，獨力撫養年幼的女兒。女兒在上幼稚園的時候，曾經被校內的老師虐待，心理上產生了很大問題，「就連看見幼稚園校巴也會失禁」。所以，他只能找一些可以帶著女兒在身邊的工作。可惜，自去年起，他就因為疫情而失業，只能靠著政府的資助來維持生活。

女兒生日的時候，嚷著想吃pizza。／Facebook@Video Mug

不久前，女兒過了7歲生日。就在她生日的那天，她表示非常想吃炸雞和pizza。於是，事主便厚著面皮，到外賣平台下單，並希望老闆能讓他「後數」，表示「我20號會發資助金，到時候一定會給你付錢」。到底最後的結果是怎樣？

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