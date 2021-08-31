內地宣布新措施妨止青少年沉迷打機成話網絡熱話。然而，在內地之前，日本香川縣早已在2020年通過縣議會，落實妨止少年打機的條例，引來批評聲不斷，更有人憤怒發起訴訟控告縣議會。那麼條例實行一年來有多大成效呢？



（Twitter@LinksSonny）

新華社報道，近日國家新聞出版署發出通知，要求嚴格限制向未成年人提供的網絡遊戲服務。網絡遊戲企業只可以在周五、六、日及假期，每日晚上8至9點，提供一小時遊戲服務，並要求網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄。通知一出立刻成為網絡熱話，有人認為太嚴苛，有人擔心這樣會青少年壓力無從釋放。

2020年，日本有關此法例的報道。（Ameba News）

其實早在2020年，日本香川縣已立法禁止青少年玩遊戲。香川縣議會2020年通過並在4月實行一條名為「香川縣網絡・遊戲依賴症對策條例」的法例（香川県ネット・ゲーム依存症対策条例），要求學校及家長等監護者看管子女遵從打機及使用手機的時限。內容指，18歲以下青少年每日只可玩遊戲60分鐘，假期可玩90分鐘。對使用手機方面亦有限制，18歲以下青少年在晚上10點後禁止使用，而初中以下青少年則在9點後禁止使用。雖然條例是勸喻性質，沒有罰則，但當時一位高中生，17歲的渉（わたる）同學仍憤怒控告縣政府，指條例是侵犯人權。條例引起十分大的爭議，即使是成年人亦為青少年發聲反對。

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涉同學與縣政府的訴訟至今仍在進行中，下一次審判將在9月15日開庭。然而，其實該條例實行至今，學生們反而對遊戲產生更深的依賴，其實是否值得繼續實行呢？

同場加映︰日48歲啃老族不肯返工狂哭如巨嬰 揭終極真相全民被騙︰還我眼淚

Twitter用家reosira9999近日貼上一條啃老族短片引發網民討論，更上了Twitter熱搜。片段中見到一名聲稱已48歲的啃老族男子，被其母親責令要起來找工作，他邊與母親拉扯邊哭，尤如巨嬰一樣。翻查資料，其實影片是擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上載的影片，題目為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着【ドキュメンタリー】」（密切跟拍48歲自稱YouTuber的家裡蹲初次打工實況【Documentary】）。紀錄片中詳細拍下了這個啃老族的故事，原來因為他3個月沒有洗澡，導致母親忍受不了而向社福機構求救，在工作人員幫助下他找到了工作。原本是個溫馨的故事，但影片最後卻爆出一個終極真相！

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