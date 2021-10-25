正所謂「朋友妻，不可欺」，朋友的另一半，是要尊重的。不過，如果喜歡上朋友的前度，你又會不會勇敢追求？最近，韓國綜藝節目《說vival》播出一名觀眾投稿的故事。事主是一名女生，她早前發現現任男友跟前度男友竟然是死黨，而且現任更是有計劃地刻意接近她。



事主在IG上結識到現任男朋友。／《說vival》截圖

事主是一名27歲的韓國女生。就在幾個月前，她發現拍拖1年的前任男朋友出軌，於是便跟他分手。過了不久，她在IG上收到一個陌生人的私訊，對方指事主是他的理想型。他們做了一陣子網友之後，最後真的成為了情侶。

可是，二人開始拍拖後不久，男友就突然臉有難色的，向事主坦白說：「其實我跟賢宇（事主ex的名字）從高中已經認識，是好朋友關係。」知道了之後，事主感到十分錯愕，並向男友表示需要先冷靜一下。

現任男友跟ex竟然是認識10年的好朋友。／《說vival》截圖

一個星期後，事主相約男友出來見面，並決定跟他分手。就在事主打算離開的一刻，前男友突然出現在現場，並與現任男友大吵大鬧，場面十分尷尬。之後，前男友更拿出了手機，給事主看二人私下的聊天對話內容，並揭發了他們的計劃...

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節目播出後，引起了網民熱烈討論。不少人留言責罵兩名男生是「垃圾」，「難怪他們是死黨，性格和行為都一樣糟糕」、「相信事主跟他們分手後，他們還是繼續友誼萬歲」。

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