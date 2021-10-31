秋季日劇8大精選　坂口健太郎要結婚？　最期待《X光室的奇蹟2》

隨著天氣漸漸變涼，也來到了秋季日劇的季節啦！通常秋季日劇都有不少清新小品，或是溫暖的家庭題材作為冬季的鋪陳，不過2021秋季日劇，似乎有不少有趣的多元題材，更有人氣演員窪田正孝 、小栗旬、坂口健太郎的強勢回歸，趕緊一起來看看吧！



《X光室的奇蹟II》

說到秋季日劇讓人最期待的，絕對莫非《X光室的奇蹟》的回歸啦！這次在秋季要播出的《X光室的奇蹟II》，同樣由窪田正孝、本田翼、廣瀨愛麗絲等原班人馬出演。 窪田正孝飾演的男主角五十嵐唯織是一位天才放射技師，有著過人的X光影像閱讀技術和感覺，總能透過X光拯救病患，在第一季結尾前往美國後，終於在兩年後兌現和甘春杏（本田翼）的約定，回到日本。 但原本的醫院卻在院長換人後表示不在需要放射線外科醫生，而將X光室進行人員縮編，並將部分工作轉而出給「遙距畫像診斷中心」，唯織該怎麼繼續透過他的技術與感性，與夥伴繼續拯救病患呢？

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看完以上幾部2021秋季日劇，你最期待的是哪一部呢？無論是政治角力、懸疑或是戀愛小品，每一部作品的卡司和故事都是各自精采，大家不妨可以安排一下時間，準備開始追劇囉！

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