脫單必讀！單身者恨拍拖容易陷入4種失敗心態　勿當「外貌協會」

單身好久的你，好想交男友或女友，但月老也拜了、交友APP也用了，卻總是無法順利脫單，到底為什麼？



親愛的你，期待戀愛嗎？還是你正在約會交往中呢？當大家都喊著想「脫單」，你是否問過自己為什麼（想要）戀愛呢？要想脫單，你可能覺得必須認識更多不同類型、不同領域的朋友。 參加一些活動、加入一些社團，甚至是下載交友APP，都能快速地認識新對象。

一直單身原來是心態不對！只追求理想型有機會單身一輩子！4種失敗心態大公開！▾▾▾

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但是，某些對親密關係的高度堅持，正是你把自己逼向愛情死角的原因所在！以下的4種阻礙戀情的失敗心態，你都踩過了嗎？

1. 佔有慾很強！對方的眼中只能有我

有些人一但與人發生穩定關係，就會把重心轉移到對方身上。原本自己的興趣、工作、休閒活動都變成次要了，對方的一舉一動、一顰一笑都牽動著自己的神經，讓自己整天魂不守舍。

這樣的人，也會希望對方以同等的態度對待自己。除了認為另一半應該把自己當作最好的朋友，彼此都不需要太多朋友之外，還會萌生「兩個人就夠了」的這種想法。但是，沒有人可以滿足別人的每一個需求，也不會有一個「完美伴侶」把你當作世界的唯一。這樣的關係是不健康的，每種社交關係都有別的意義，不是談戀愛、熱戀就能取代一切。

2. 期望自己的另一半，外貌與才華都比自己優秀

除了佔有市場最大宗的「外貌協會」之外，也有各種的「事業協會」、「財富協會」等等。許多人總會希望另一半比自己更有能力，值得崇拜的伴侶會讓人更有安全感與滿足感。但是，每個人都有這樣的期盼之下，為何條件比你好的人，會願意選擇你作為對象呢？事實上，這樣的期望總會讓自己更加失望，因為不切實際的幻想總是難以達成。

甚至還有人在交往之後，對伴侶設下愈來愈多的要求與條件，讓對方身心俱疲之餘，也苦不堪言。久而久之，便會為了逃避你的殷殷期盼而逐漸疏遠。把眼光放低，試著接納自己周遭的對象，你將會發現桃花就在你身邊喔。

3. 希望伴侶能使自己超有面子，讓大家羨慕不已

現代社群網站與社交軟體相當發達，我們常會把自己的行蹤與休閒活動都放在網路，除了跟朋友們分享外，一方面也是為了炫耀。對方是藝人、模特兒、老闆或總裁？這些浮誇的身分總會使我們超有面子，也能讓朋友們驚呼連連「你們是怎麼認識的？」、「天啊你太幸運了吧！」等等，無形間自己的虛榮心也都餵得飽飽的呢！

的確，自己的伴侶「夠體面」，也會讓我們自己增光不少。但是，太在乎別人眼光會讓自己被困在框架內，綁手綁腳；為了迎合他人的標準或高標眼光，也會迷失自我，找不到自己真正喜歡的東西。記住，伴侶是要陪自己親密相處、一起走下去的，而不是整天放在網路平台上當吉祥物用的。

4. 目標放在理想型，殊不知別人也在挑你

我們總對未來伴侶擁有許多期待，尤其是沒談過戀愛、母胎單身的人。但是這樣的幻想總會變成過高條件，比方「要跟自己興趣一樣」、「沒有父母需要供養」、「熱愛運動身材好」、「宗教與政治立場要跟自己一樣」、「收入優渥又不會太忙，才有時間陪我」、「身高要超過多少多少」。

醒醒吧，這種嚴苛的條件根本沒幾個人會通過。就算會通過，可能這個人也不在你的生活圈內，你們永遠不會有交集；就算他是你認識的人，他也很可能不會喜歡你，因為他的眼光也很高！

無論你是女性還是男性，眼睛長在頭頂上都無助於你找到理想對象的。就像中威力彩頭獎一般，這種可遇不可求的美好機會，還是不要拿自己的青春去賭比較好。

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除了上述四種要不得的心態以外，接下來這幾種有點糟糕又可悲的好笑傻事，渴望愛情的你有沒有跟著做過呢？雖然對自己的情緒有幫助，但對尋求正緣，也並沒有正向的助益喔！

1. 下載超多交友App，只為了找到靈魂伴侶

身為忙碌的現代人，似乎真的不太有認識新朋友的餘裕與時間。於是只能使用最便利的手機，在日常生活的縫隙中試圖尋找那難得的緣分。「反正，多一個人聊天也沒什麼不好啊！」於是你就下載了一個又一個的交友軟體，有一搭沒一搭的聊天填補空虛寂寞，但是心裡也暗暗想像著，也許剛好也有一個人是自己的命中注定，也跟自己處於同樣單身的狀態。只是想聊天的你，卻不知不覺有了更多的期待......

2. 求神問卜，進月老廟像是跑廚房

沒有特定宗教信仰的你，常常覺得老一輩老是求神拜佛的，有夠迷信又不科學；但在單身或感情不順利時，你總會希望借助第三方的力量來指點迷津，或是給予自己一些姻緣的好運氣！一但你聽說哪裡的月老廟很靈，或是朋友在求過某個戀愛符咒後便桃花運大開，你絕對會雙眼發光的的詢問參拜的所在地與注意事項，管他是否真的迷信？抑或只是道聽途說？你立刻會化身為超虔誠的善男信女，只希望神明能聽到你在心中的吶喊：神啊！請賜給我一個伴侶吧！

3. 在FB或IG上無病呻吟、怨氣大作

渴望戀情的你是否超級熱衷於內容農場般的「愛情語錄」、「情感語錄」？每當一點點挫折或曖昧得不到回報，就會沉溺於那些傷春悲秋的沒營養廢文？在空虛寂寞覺得冷的夜晚，你可能某個心魔作祟，上傳一些無病呻吟、為賦新辭強說愁的低能廢文，當時自己並不覺得，但是外人看起來就覺得「這個人發春發到沒救了」！而每次當你事後回想，一定會羞恥地想馬上在世界上消失。

4. 疲勞參加交際場合，太多無效社交

有時跟朋友出去，對方總會帶著幾個好友一起同行。或者出外參加聚會或活動，也有能夠與陌生人交談、認識的契機。或者是說在夜店、舞廳、酒吧哩，也可能都藏著孤獨寂寞的靈魂？每次總懷著某種想望把自己打扮好，開心出門；但是總在累了一天、又花了不必要的錢之後，才發現自己所做的都是徒勞無功，畢竟緣分這種東西可是可遇不可求的呀！

5. 催促身旁親友幫忙牽線好對象

當你不想跟別人交往時，總會有一堆婆婆媽媽級著想介紹你去相親；但當你想交卻又交不到的時候，你反而更是迫不及待的詢問身邊的好朋友，有沒有好的對象可以讓你認識認識呢？你最常說的一句話就是： 「有沒有好對象快點幫我介紹一下啦！」畢竟經由朋友的介紹，是戀情達陣成功率最高的方式。朋友畢竟又了解你又認識他，當然給出的名單也有一定水準囉！

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