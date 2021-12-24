比較被愛的那個人，總讓關於愛的這一切，顯得好不公平。當你愛到自我懷疑時，看看《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》一書中知寒給你的療癒金句，陪你找回相信自己值得被愛的勇氣。



一直都在的人啊，好像就容易不被珍惜。

有那種特別傷心、特別想放棄的時候，我總會想，你就真的那麼確信，我再怎麼樣也不會離開你，是不是如此你才捨得這樣對我？心裡清楚對關係懷揣著不同期待的彼此，本來擁有的心意、該付出的努力本就不同。

10個療癒金句安慰你被愛情傷害得遍體鱗傷的心。朋友，笑不用假裝、也不必逞強。（點撃圖片放大看）

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對於你來說，朋友的關係是你要的距離，你就想安於那樣的現況裡。而我總希望朝著愛情的方向靠近，卻又不想給你壓力，連付出都很小心。其實沒有誰比誰更用心，愛情和友情也沒有好壞、高低區分。有著的永遠只是各自的選擇，而我們也只是為了自己的選擇努力著。

或許是我沒能好好掩飾自己的心意，即使不曾明確地告訴過你，整個世界好像都還是看見我對你偏心。從最初的害羞、會想刻意迴避，到後來的明目張膽、習慣了被調侃。不變的只剩沒有那樣一句親口的承認。明明那麼期待著我們能在一起的，可是卻同時害怕著結束漫長的曖昧，我好像從沒得到那樣的信號，能夠讓我相信你也有著相同感情的可能。

你在你開心時、願意分享些什麼的時候，像個孩子，主動地像是我平常的樣子；可你在狀態不好、什麼也不想說的時候，也毫無預兆、從來不會想給我任何解釋，安靜地像是已經忘了我，我也無權爭取。我好像永遠只能等著你的願意，我的努力、我的真心，都需要你允許才能接近。

「我一直都在。」這句話，有時候想來是那麼傷心的事情，一直都在的人啊，好像、好像就容易不被珍惜。每每想起那是我自己的選擇、是我的願意，所以我的傷心都是因為我的貪心，你從來沒有要求我這樣做、沒有要我為你付出些什麼。

你生活裡的優先次序本來就不應該因為我這樣與你無關的傷心而有改變。被選擇性忽略的心意、的自己，好像也就沒了什麼抱怨、責怪的權利，是我自找的、是自己就算這樣還是捨不得放棄。

比較被愛的那個人，總讓關於愛的這一切，顯得好不公平。

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愛到自我懷疑？10句知寒療癒金句，陪你找回相信自己值得被愛的勇氣

1、有人說老是懷念過去的美好是前進不了的，但是我啊，光是想著那些過去而生活著，也已經很努力了。

2、一個人的選擇，從不磨損另一個人被愛的資格，值得、不值得永遠是自己說了算。

3、不管是選擇去愛人或有幸被愛的時候，人都是泛著光的，只是自己常常無法察覺。

4、我努力地靠近，不是非得為了到達，只是用著自己笨拙的方式，期望你也能看見自己是多好的人，而我是那樣愛著這樣的你。

5、因為你而變得緊張、焦躁、擔心、不安；可也因為你感到幸福、開心、期待、滿足。我捨不得討厭這樣患得患失的自己，因為那個人是你。

6、我需要的也並不是理解你、不是原諒你，而是去擁抱、去釋懷那個沒做錯的自己。

7、我不想我們都害怕、逃避去觸碰那段過往，明明那裡頭也有很多值得被紀念的好。

8、如果要笑，就要為了真的幸福的事而笑，不用假裝、也不必逞強。

9、找到自己心甘情願去付出的人或許不容易，但再怎麼不容易的相遇，也要適時地知道保護自己。

10、溫柔不是讓自己變得脆弱，而是在每一個需要做出選擇的時間點，在不去傷害別人的前提裡，堅持自己覺得應該要堅持的地方。

內容來源：三采文化 《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》作者／知寒

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愛情的關鍵並不在於別人愛不愛你，而是你想要怎樣的愛。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「溫柔不是讓自己變得脆弱。」當你自我懷疑時，用10個療癒金句找回值得被愛的勇氣】