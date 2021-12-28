2022年20大人氣Schedule品牌　新年開始寫新手帳　文具控快看！

你有寫日記的習慣嗎？儘管現在只要拿起手機就能記下各種待辦事項、一週計畫等，許多人仍然維持寫「手帳」的習慣，用筆親自寫下每一天的所見所感，透過文字梳理情緒與想法、調整自己生活的步調。



「手帳」其實是日文「筆記本」的意思，不過現在大多用來指稱行事曆、日誌等筆記本，2022年就快到了，對於文具控來說，最重要的就是選擇一本最愛的手帳本，好好寫下新年的新希望、新規劃，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議的2022年手帳品牌有哪些呢？

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NO. 19 Dimanche 迪夢奇

迪夢奇（Dimanche）是法文「星期天」的意思，雖然是以法文作為品牌名稱，但迪夢奇其實是台灣設計製造的創意品牌。迪夢奇推出多款2022年手帳本，特別是熱銷款「2022好好記」，整本以Pantone特色印製，顏色飽和乾淨，每本皆附專屬霧面封套，封套上還有筆夾設計，直接帶著筆跟手帳出門，最特別的是有可以記錄帳號密碼、身形尺寸的資訊頁，對於愛網購或是健身中的人來說非常方便！

NO. 17 Intuition Lab

Intuition Lab為YouTuber Selina自創品牌，繼2021年手帳大受好評後，又再度推出2022年手帳，以「Respire（呼吸）」為主題，期望「在生活的奮力和焦慮之餘，再次自在地深深呼吸」，藉由書寫在疲憊的日子裡得以換氣。封面採用桃絨牛仔布搭配字體雙面烙燙，創造出低調耐看的層次感，內頁部分在年度目標前加上Checkbox、每個月跨頁都有精選主題句、還有習慣追蹤表養成好習慣等，可說是細節滿滿的手帳本。

NO. 16 右手超人

右手超人為創立於2011年的插畫品牌，主要角色有：溫暖有正義感的女孩「右手超人」、軟綿綿的「狗狗雲」、喜歡擁抱的「抱抱鬼」，療癒可愛的畫風在臉書獲得10萬按讚數。今年是右手超人第十代的手帳，2022年手帳有多種封面，還分成大、小兩種尺寸，許多網友都特別喜愛皮質燙金款，認為立體燙金封面非常有質感；也有人覺得小尺寸手帳可以一手掌握、隨手放進包包，十分輕便，隨時隨地都能寫手帳的感覺很棒。

NO. 13 OURS 森林好朋友

OURS森林好朋友是由一群喜歡手帳及插畫的朋友共同於2013年成立的品牌，先前推出的紙膠帶讓不少文具控都失心瘋，不時還會舉辦市集與展覽，多年來累積了大量忠實粉絲。OURS 森林好朋友這次推出的2022年手帳，以日本的暑假作業「自由研究」為主題，每週都設計一個小小的課題，如「聽了什麼音樂？」、「吃了下午茶嗎？」帶領使用者發現生活中隱藏的樂趣，封底還有一把尺，在寫手帳時相當方便，深具巧思。

NO. 12 Hello Studio 你好工作室

Hello Studio你好工作室為插畫雜貨與文具品牌，主要角色「狐吉」是隻小狐狸，有時牠會看書、有時牠會煮飯，活潑俏皮的身影在許多粉絲心中留下深刻印象。2022年手帳也是以狐吉小狐狸為主題，推出2款手帳、4種封面，內外雙封面的設計，只要購買一本就有2種圖樣，網友都表示「選擇障礙者有救了！」另外還會附贈刺繡書籤繩、雙面墊板、PVC霧面書套，都是寫手帳時必備的好物呀！

NO. 7 林務局

林務局每年都會推出以台灣自然生態為主題的新年月曆、手帳本等，每次新品亮相總會引起網友熱議。2022年手帳「假面之森」集合台灣森林動植物在競爭下演化出的生存招數，有的以假眼欺敵、有的以條紋斑點隱身，就像是戴上假面一樣，令人歎為觀止，細膩的畫風擄獲大量「森林系網友」的心，一邊寫手帳，一邊還能認識台灣的動植物特色，兼具實用與樂趣。

NO. 4 報時光

報時光為聯合新聞網旗下專注分享往昔情懷的平台，時常貼出歷史新聞的照片，帶領讀者回憶老派生活。報時光的手帳同樣走復古風，內頁分成不同主題，每個主題都會放入相關的新聞報導及相片，寫手帳的同時還能增長知識，就像穿越時空回到好幾十年一樣，手帳附上「老派紙娃娃」，可以沿著割線拆下、點綴手帳本，令人想起小時候玩紙娃娃的美好回憶。

NO. 3 MOLESKINE

MOLESKINE為義大利經典筆記本品牌，梵谷、畢卡索、海明威都是其愛用者，它以沈穩的配色、扎實的紙張為特色，先前曾推出2022年哈利波特限定日記手帳（已完售），引起哈利波特迷暴動；當然也有經典款2022年手帳，紅色、藍色、黑色俐落的搭配，適合喜歡簡約風格的文具控，今年還特別推出限定色——薄荷綠，增添了一點活潑的氣息。

NO. 2 KOKUYO

KOKUYO為日本百年歷史的文具品牌，致力於製造各式實用的文具，屢屢獲得日本Good Design大賞。 KOKUYO推出2022年「JIBUN手帳」，「JIBUN」為日文「自己」的意思，代表這是一本為了自己而誕生的手帳，共有3個分冊，可依據不同用途寫在不同分冊，有些不想再重複書寫的資訊，寫在手帳筆記分冊就不用隨年更換，另外還有超詳盡的24小時全天時間管理表，能更全面地管理每天的行程。

NO. 1 HOBO

日本品牌HOBO每年都會推出「HOBONICHI手帳」，從日文翻譯就是幾乎每天都要寫手帳的意思，HOBONICHI手帳最大特色就是「一日一頁」，每天都有一整頁空白等著你去填滿，再加上有單獨販售書套和內頁，可依照個人喜好搭配出最喜愛的手帳，在日本、台灣都掀起風潮。HOBO除了有年手帳外，還有五年連用日誌手帳，透過書寫五年回顧過去、展望未來，且每一本五年日誌都有專屬的紙盒包裝，無論是自用或是送禮都很實用。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月14日至2021年12月13日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022年手帳品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】