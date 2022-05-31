台灣移民｜按年齡服兵役2周起　港人阿兵哥朝4晚8月薪$500仍無悔

服兵役對於香港人來說，是個遙不可及的話題，但對於一海之隔的台灣，服兵役基本上是所有台灣人成長的必經階段。有意移居台灣的香港人，在考慮當地生活配套的同時，別忽略了年滿18歲至36歲的男性亦需要服兵役。香港阿兵哥在履行兵役義務時能否適應？軍中的生活究竟如何？薪酬待遇又是怎樣？



阿康表示，2星期的訓練雖然辛苦，不過可以學到新知識和認識一班朋友，再辛苦都值得。（受訪者提供）

阿康，32歲，是眾多阿兵哥之一。他於2020年移居台灣後一年便收到入伍通知，由於是1993年前出生，因此獲分配至「替代役」，與同期800多個男生一同接受訓練。

按圖看台灣2種募兵制度

台灣法律要求每個健康的成年男性都要服兵役，並視乎年紀獲分配至常備役或替代役。（中央社）

每天4點起床 1人做錯全隊受罰

對於在香港長大的阿康來說，服兵役是遙不可及的事，不過自從移居至台灣後，就發現當兵是每個台灣男生的責任。「入營的每一天早上4時就要起床梳洗、整理寢室及床單被鋪，6時集隊進行體能訓練、步操等。太陽開始猛烈就轉至室內上課，到傍晚後再步操，2星期每日如是。若果有隊員未符合長官要求，會全隊受罰，所以同袍間的合作很重要，互相提點和幫忙才會讓日子比較好過。」

服役1年 時薪$9新台幣

別以為完成了2星期的訓練後就可退役！阿康表示，好不容易才在成功嶺軍營結訓，但真正的役期才正式開始。「甄選後各人會分發到不同的政府單位，完成餘下役期，包括派出所、消防局、醫院等，協助社區巡守、救災、隨救護車出勤、照顧傷病老弱、醫療保健等，而我則選擇留守在軍營內，協助營中的行政工作。」

阿康完成2星期的訓練之後，就要進行為期1年的替代役。（受訪者提供）

除了假期以外，阿康其餘時間都必須留守軍營，不可自由進出，生活作息雖然比訓練時自由得多，但仍有一定的規範。而且每天都要輪流「打飯過水」（派餐及清潔食具和廚房），以及輪值站崗擔任安全士官，而他的服勤單位更會安排到半夜的時段，過程絕不輕鬆。

阿康笑言，雖然時薪只有$9新台幣，一個月約有$1800（即約港幣$500），但服役期間包食宿，軍營內除了一間便利店，基本上也沒地方花錢，因此亦毋需擔心「餓死」的問題。

按圖看台灣兵役制度的薪酬待遇

體驗團體生活 珍惜服役機會

近年，不少台灣年輕人都覺得服兵役浪費時間，不過，對於來自香港的阿康來說，服兵役是個難得的體驗，退伍後也不太可能再有機會走進軍營。他笑言，從小就不太做運動，而且30多歲才走入軍營做訓練，辛苦程度可想而知。但軍中生活有規律，早睡早起，加上需要為定期體能測驗而鍛煉，比起以往的城市生活、文職工作，身體健康得多。更重要的，是服役期間，阿康亦認識了不少不同背景、不同年紀的朋友，特別是當初一同經歷2星期新兵訓練的同梯，建立了無可取締的「兄弟情」，因此他十分珍惜在台灣「當兵」的日子。

阿康與同期800多個同梯完成訓練之後，建立了深厚的情誼。（受訪者提供）

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