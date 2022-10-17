英國升學｜最佳留學城市第3位生活費$11000/月　英國大學10大排名

英國一直是香港學生升學的熱門地點之一，加上近期英磅低水，更吸引本地學生前往留學。早前，全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）就公佈了最新2023年全球高等學府排名，為學生及家長提供一個選校的標準。除了按大學的排名外，留學城市亦是考慮因素，不妨參考不同城市的學校分布。



全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）每年都會發佈全球高等學府最新排名，評分標準則按院校的學術聲望、僱主聲譽、師生比例、五年內論文引用率等8個分項，最後得出綜合分數，機構亦會參考超過13萬名學者的意見，從而得出最後的評分。

按圖看2023年英國高等學府首十名

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2023英國Top 10大學排名：

1.University of Cambridge劍橋大學（全球排名第2名）

熱門科目：商科、數學、醫學、心理學、法律



2.University of Oxford牛津大學（全球排名第4名）

熱門科目：英國語言文化、哲學、醫學、法律



3.Imperial College London倫敦帝國學院（全球排名第6名）

熱門科目：生物醫學工程、機械工程、數學及計算機科學、天文學



4.University College London倫敦大學學院（全球排名第8名）

熱門科目：建築、工程（化學）、人類學、心理學



5.The University of Edinburgh愛丁堡大學（全球排名第15名）

熱門科目：室內設計、園景設計、會計及金融、法律



6.The University of Manchester曼徹斯特大學（全球排名第28名）

熱門科目：建築、工程、心理學、會計



7.King's College London倫敦國王學院（全球排名第37名）

熱門科目：牙醫、工商管理、數學、法律



8.The London School of Economics and Political Science倫敦政治經濟學院（全球排名第56名）

熱門科目：政治、經濟、金融、社會



9.University of Bristol布里斯托大學（全球排名第61名）

熱門科目： 通用工程、土木工程、機械工程



10.The University of Warwick華威大學（全球排名第64名）

熱門科目：商學院管理、推廣、會計、財務



劍橋以98.8分奪全英國第一 全球第二

在眾多間英國院校中，英國劍橋大學以平均分98.8分，奪得全英高等學府第一名，於2023年QS排名全球第二，僅次於美國麻省理工大學。劍橋大學於評分的八個分項中有5個獲得滿分100分，包括學術聲望、僱主聲譽、設施與學生比例、國際學院比例及畢業生薪酬。

另一間英國知名院校牛津大學則於英國高等學府中以0.4分之差屈居第二，全球排名第四，當中8個分項中有4項獲得滿分。排名第三及第四的英國高等學府則是倫敦帝國學院及倫敦大學學院，分別以97分及95分，於全球排名中排第六及第八。

入讀劍橋牛津不止成績好 還需準備一份「文件」

想入讀劍橋大學或牛津大學等知名英國高等學府的本科課程，入學門檻絕不低。香港學生可以香港中學文憑試（DSE）或國際文憑課程（IB）的成績申請入學，以DSE成績為例，牛津及劍橋兩間院校的基本入學門檻為「555」，當中不包括中文及通識科。

而兩間院校亦會考慮學生的課外活動、領導能力及面試，綜合各個表現才會考慮取錄。而透過IB成績申請入學的學生，分數除了達到最低入學門檻之外，亦需要提交一份個人陳述（personal statement），向考官表達自己申請學科的理由、實踐和理論經驗。

10大最佳留學城市

要升讀合適的大學，院校排名固然有一定參考價值，不過除了院校本身，家長及學生亦要留意周邊的學習配套，或者學習氛圍及工作環境等。除了高等院校排名之外，QS亦公佈了最佳留學城市，其中英國首2名城市更入選全球前十位，究竟是哪一個呢？

1. 倫敦（London）（全球排名第1）



要數英國最適合留學生的城市，倫敦絕對是首選。於今年發佈的全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）2023年全球高等學府排名中，首十間英國高等學府中，就有4間來自倫敦，包括倫敦帝國學院、倫敦大學學院、倫敦國王學院及倫敦政治經濟學院。當地的博物館林立，包括大英博物館、國家美術館等，城市的學術氛圍吸引全球的學生前往這個城市留學。

倫敦有4間高等院校入選QS 2023十大全球高等學府，圖為倫敦帝國學院。（圖片來源：倫敦帝國學院Facebook 專頁）

2. 愛丁堡（Edinburgh）（全球排名第10）



愛丁堡是蘇格蘭首府，不過生活指數遠比倫敦低，而且海外留學生佔當地整體學生約4成，意味多元文化的背景下，培養學生的多角度思考。此外，作為蘇格蘭的標誌性城市，當地亦設有蘇格蘭國家博物館、作家博物館和國家戰爭博物館等，擴闊留學生的視野。在2023年全球高等學府排名中，愛丁堡大學於英國高等學府中排名第5，全球排名名第8。

愛丁堡擁有不少知名博物堡，其愛丁堡大學更入選QS英國十大高等學府。（圖片來源：愛丁堡大學Facebook專頁）

3. 格拉斯哥（Glasgow）（全球排名25）



當地有全球排名81的格拉斯哥大學，另外根據英國機構Tech Nation的資料顯示，格拉斯哥為英國其中一個科技創新企業發展最蓬勃的城市之一，當地企業的創業投資由2019年的約1600萬英鎊，大幅增加至約4300萬英鎊，是很多科技投資企業的集中地，吸引不少相關範疇的畢業生投身行業。對於有興趣到當地讀書的學生，有機會領取獎學金等資助，而當地的物價亦較倫敦等一線城市為低。有統計指，當地的租住費連一般生活費每個月約為1300英鎊，折合約11000港元。

（資料來源：全球高待教育分析機構Quacquarelli Symonds網頁、Numbeo）

海外升學宜及早尋求協助

想到海外升學，不少港人都會選擇向海外升學顧問機構尋求協助，除了提供學院的資訊外，他們亦較了解當地的學制、學費、生活環境等，學生及家長可先作詳細考慮，再向他們申請入學手續。以下是部分海外升學顧問機構，有意到英國升學的學生不妨參考。

Aston Education

地址：灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心5/F全層

電話：2866 9933

網址：https://aston.edu.hk/



EF

地址：香港銅鑼灣時代廣場第二座17樓03-08室

電話：2111 2370

網址：https://www.ef.com.hk/



學聯海外升學中心

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行12樓

電話：2730 2068

網址：https://www.hkosc.com.hk



大地海外升學

地址：旺角彌敦道700號T.O.P. 7樓703室

電話：2314 8312

網址：https://www.dadi.com.hk/

