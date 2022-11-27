面相｜10種鼻上痣代表一生財運　鼻子這裡有痣是投資高手注定發達

人各有痣，在查看面相作占卜時，痣的位置也能道出一個人的運程。最近日本網站Peachy就分享了在鼻子周圍的痣所代表的運勢。當中在鼻子這個位置有痣就代表你財運爆燈，投資一定不會失利！



在五感之中，鼻子控制嗅覺，在面相方面有可以「看出隱藏本質的能力」的意思。可以說，鼻子和鼻子周圍的痣表明了一個人對哪一方面有「嗅覺」。一起來看看在鼻子附近的痣，每個位置所代表的運勢和性格，看看你的潛能力吧！

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10種鼻子附近的痣所代表運勢

鼻根上的痣

在兩眼、鼻根的位置有痣，代表這個人有看穿自己所需要及想要事物的能力。所以即使轉換身邊環境也一樣可以輕鬆找到自己的定位。另外，鼻根有痣亦有「擔當軀幹」的意思，有超强的責任感和領導才能，因此經常會勉强自己滿足別人的期待。

鼻樑中段有痣

這個位置有痣代表你自尊心極強、很有自我，所以往往不能坦誠表現自己。同時，你也有一顆堅毅不屈的心，總能不屈不撓地戰勝困難。不過，因爲經常在一人之境，並不擅長Teamwork，有甚麽事都會獨自忍受。遇到困難時要記得向身邊支持你的家人朋友求助啊！

鼻尖上的痣

當將鼻子比作人體時，鼻尖就是對應「下半身」的地方，這個位置有痣暗示你很有Power，有無窮無盡的精力。你能夠勝任艱鉅的工作，還能有餘力發展副業。而且你對能刺激本能的事物有「嗅覺」，有出色的時尚感。做最有魅力的自己，就一定能抓住幸運！

鼻孔下方的痣

在這個位置有痣的人嗅覺很好，是擅長找出美食的Foodie，所以花在飲食上面的錢可能會飆升。若看到別人不開心或工作上遇到煩惱，他們亦經常照顧其他人，用「食物療法」安慰對方。因此，如果鼻孔下有痣，就要盡量在其他地方省錢，彌補食費支出啊……

鼻梁側面上段有痣

將手指點在鼻梁上方側面時，應該能摸到骨頭，這堅硬的部分代表體力和精神力的强度；但這個位置有痣同時也是需要注意別因小失大的標誌。越是覺得自己精力充沛、沒有事好擔心的話，就越要小心。感到在精神上或身體有不適就不要大意，立即求醫、處理吧。

鼻樑側面中段有痣

鼻樑側面中段有痣代表你有高於平均值的特別個性，亦很有fashion sense。由於天賦遠超常人，有可能不被了解。但也不用擔心，你一定能找到自己活躍的環境；別壓抑自己、找出能容納你的地方，那好運就會接踵而來。

全智賢鼻樑側面有痣

鼻翼有痣

在面相學上鼻孔是與財運息息相關的部位，因此鼻翼有痣表示你有能「嗅」到成功的能力。推薦你如有良機就嘗試投資，因爲你有利於勝負的超强運氣。另外，當開心時鼻孔會擴張，多做你有興趣的事就能刺激運勢；或許能令你的興趣爲你帶來實際利益。

鼻頭上的痣

鼻頭主財運，這個位置有痣意味你是財富管理及資產運用的達人，想儲錢簡直是手板眼見功夫！不但能巧妙地節省開支，還有增添手上資產的運勢，非常適合做投資家。

鼻子旁邊的痣

在鼻子和顴骨之間、大約一隻手指寬的部分有痣，代表你人生中會有很多「流動」。人際關係變化激烈、財進財出。雖然有難以安定的一面,但同時代表人生會一直很活躍。如果能理解到自己的運勢經常流動，你應該能從中看出如何採取下一步行動，步向成功！

鼻頭旁邊的痣

在鼻頭旁邊的痣代表「規模及範圍」，換句話説能暗示你與大有資金的大企業很有緣。這顆痣比起財運，其實代表金融運，接受融資或投資別人的公司就能爲你帶來幸運。

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