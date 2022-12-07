Google香港潮語熱搜TOP 10　NFT/白卡入圍！即睇16個00後最新潮語

Google 今日(7日)公布香港2022年度熱搜榜，包括Google香港16個2022年度熱搜榜，更公布了熱搜意思的TOP 10，當中有不少都是90後、00後用開的潮語，大家又有沒有SEARCH過它們當中的意思呢？



Google香港2022年熱搜意思TOP 10 :

TOP 10. 中二病

自以為有特殊能力或知識、性格自大、極度想出人頭地的青少年。

Top 9. imax

IMAX其實是一種播放技術，為了增加電影的解析度，在底片上採用70毫米底片加上IMAX的DMR影像技術，不僅可以提供更細緻影像，還能增加26%的觀影畫面。

Top 8. perky

有活潑、生氣勃勃的意思。

Top 7.emo

emo是「Emotional 」情緒化的簡寫，由「Emotional Hardcore」即情緒硬核化說唱風格演變而成，例如「佢係一個好emo既女仔」，即指對方好情緒化咁解。

TOP 6. ntr

「ntr」其實是源自日語「日語：寝取り／ねとり netori」，是指自己是第三者主動給對方戴綠帽。日語中這個詞主要用在男性身上，如他的戀人跟別人睡了、他的妻子跟別人睡了等。

TOP 5.白卡

白卡正確是指殘疾人士登記證，不過網民一般會嘲諷行為怪異的人做「白卡」。

TOP 4.見字飲水

網絡潮語「見字飲水」一詞早兩年在網上成為年輕人利用以互相勉勵、叫大家保持身體健康的字句，更曾是 2020 年 10 大潮語之一。不過今年年初爆出「見字飲水」四個字原來早已被「見字飲水協會」創辦人藍賢康註冊成為商標，更有廣告業界人士表示，有同行因使用「見字飲水」而收到律師信，事件令網民大感詫異。

TOP 3.痞子

痞子是一個漢語詞彙，以前指經久不愈、腹有痞塊的瘧疾；現在多指渣男、惡棍、流氓、無賴。大台今年８月播映的一套武俠世界古裝喜劇《痞子殿下》大熱，也可能促成熱搜意思的原因之一。

TOP 2.mm7

「MM7」是「正」的意思，因為它的速成碼「一」、「一」的第7個選字。Mirror成員Jer更將「MM7」發揚光大，事源有次Jer與林二汶開live直播唱歌，二汶不明網民留言「MM7」是何意思，Jer便解畫指是「正」咁解。

TOP 1.NFT

NFT (Non-fungible Token)，又稱非同質化代幣，是一組不能互換、記在電子帳簿的區塊鏈資料，體現在各式數碼媒介，如圖片、聲音、影像、文字。NFT 以加密貨幣交易，主要用以太幣 (Ethereum, ETH)。今年不少網紅或名人推出NFT，有人因此賺大錢，也有人身敗名裂，其中YouTuber Sunny發售NFT被指呃細路錢更人氣爆跌。

此外，潮語一代換一代，00後的新興潮語例如「SLS」、「mm7」、「0尊」你又聽過嗎？有的來自廣東話拼音，有的連速成碼都可以是暗號！只懂說「屈機」、「JM9」嗎？你已經過時了，這16個新晉潮語連例句等大家即學即用！

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