大劉劉鑾雄狂爆金句談呂麗君/乒乓波傳聞　歷年8大語錄有句成潮語

大劉劉鑾雄今日(3日)召開記者會交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測。現場有近百記者採訪，記者會歷時個半鐘更金句連連，劉生亦有問必答，除了大談呂麗君，也有談及蕭若元拍片仔細分析大劉出聲明澄清與呂麗君無來住事件，更激動澄清塞春卷乒乓波傳聞。其實大劉向來以敢言見稱，大家又可知多年來他有哪些金句？



葉子明攝

大劉劉鑾雄早前被拍攝到與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身皇室堡，事後發聲明後今日再開記者會澄清二人關係。被問到如何評價呂麗君時，他直言不便 Comment，「原因係如果真係講，講七七四十九日都講唔完，大家就要喺度講到紮營」。

期間大劉金句連連，除大談「春卷乒乓波」等傳聞，更指有一位前度結婚兩、三年，「一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦，千祈唔好以為我俾個手袋就……可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人被人執一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江呀。講笑啫，我依家行路都行唔到呀！連地下有張銀紙都執唔到呀！做娛樂圈，我睇太多，擘大眼講大話太多，Almost個個都係！」

大劉劉鑾雄早前被拍攝到與前女友呂麗君(現名呂姵霖)現身皇室堡，疑發火鬧人片段更在網上瘋傳。（網上截圖)

其實大劉向來以敢言見稱，過往也曾開記招及接受訪問時屢爆金句，每次都引起全港市民熱議，大家又可知多年來他有哪些金句？

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【1】殯儀之星

2002年羅文逝世，當年有傳遺囑請求大劉義贈一百萬應急還債，但治喪委員會的鄧光榮反駁沒有收過1百萬餽贈，認為有人「屈」羅文欠債造謠。另一方面，羅文老闆楊受成支付了喪禮費用。

大劉隨即發炮反擊，指有人替幕後老闆「殯儀之星」做爛頭卒。「發 霉 大 佬 、 業 餘 龜 婆 、 姿 整 佬 ， 呢 不 過係 爛 頭 卒 ， 我 連 佢 幕 後 老 細 殯 儀 之 星 都 未 驚 過 ， 唔 通 驚 佢 有 牙 ？ 」

【2】老千商人

2000年12月21日富商羅兆輝在遊艇上燒炭自殺但獲救。其後有傳媒報道，羅自殺是與大劉追債有關。大劉即召開記招，並指懸紅三千萬美元通輯一名「老千商人」，並細數「老千商人」的「十宗罪」。而「老千商人」和「殯儀之星」更成當年潮語。

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【3】為一蚊都會出賣我

呂麗君曾是劉鑾雄公開的女友，大劉曾讚她「為人純品，性格率直，不做作，完全無機心」。惟及後二人關係生變，大劉曾直斥對方「為了一蚊都會出賣我」。

【4】面皮厚過恐龍皮

2014年大劉呂麗君分手，大劉當時炮轟呂「面皮厚過恐龍皮」，是「百分百蠢人」、「講話不算數」，更曾直言：「唔好成日 甘比同呂麗君比，我決定同甘比結婚，係我哋之間 感情昇華決定，唔關佢事！」

【5】100個靚女在我面前，我都無動於衷

大劉與甘比結婚後多次公開示愛，「甘比是我最後一個女人」、「現在就算有100個靚女在我面前，我都無動於衷」，又讚甘比「從來都不是物質主義的人，亦沒有要求過我買任何禮物，或者零用錢。」

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【6】撐兒子鬧年青人「離地」

大劉兒子劉鳴煒曾在2015年受訪時表示，年輕人「睇少啲戲、去少啲日本」，等樓價跌就可以入市。當年網民指他「成功靠父幹」、「不食人間煙火」。

大劉曾在傳媒訪問時力挺兒子，認為年輕人「唔係掂地，而係離地」：「依家有劏房，乾乾淨淨有冷氣咪好囉！」

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【7】執返劑喎，執返劑涼茶就可能有

大劉劉鑾雄1月3日召開記者會，交代他與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合的揣測，又提到有已婚前度仍索求包包，「千其唔好以為我畀個手袋就可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。」

【8】依家行路連地下有張銀紙都執唔到呀

在記者會大劉狂爆金句：「男人同女人，有啲人去執人一劑可能益個女人，有啲人執人一劑係益自己，係相對嘅。我諗我依家肯去執呀，排隊排到黑龍江呀。