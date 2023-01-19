Anson Lo翻唱張國榮《偷情》 兩代人氣王有7大共通點都曾放棄這事

張國榮（哥哥）於2003年4月1日離世，今年是他離開的第20個年頭，他生前的唱片公司環球近日宣布，會推出《Remembering Leslie》來懷念哥哥。而頭炮推出的就是MIRROR成員Anson Lo翻唱哥哥的經典作品《偷情》，將會重新編曲並加入Anson Lo親自填的rap詞，不少神徒都表示十分期待教主的演繹。



雖然教主和哥哥都是不同年代的偶像，但翻看資料，兩人不論出道背景，演唱風格，甚至曾出演的片種等，都有離奇相同之處！

教主 VS 哥哥跨代人氣王7個共通點

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參加唱歌比賽入行

Anson Lo原本是跳舞老師，後憑VIUTV在2018年的選秀節目《全民造星》入 30強後止步，卻被選中加入《MIRROR》做跳舞擔當，正式出道。

張國榮在1977年參加麗的電視台主辦的亞洲歌唱比賽，當年只有20歲的他演唱《American Pie》哥哥，獲得香港區亞軍，當年被評為最有前途新人，隨後簽約了麗的電視才正式出道。

兩個都曾放棄學業

教主Anson Lo本來是香港城市大學修讀工商管理學士(商業分析)，入大學後加入舞蹈學會後迷上跳舞，大學讀了兩年後便決定放棄學業追夢，開始做伴舞及舞蹈老師。

1969年，張國榮獨自赴英國留學，中學畢業後考入里茲大學就讀紡織專業，但讀大學一年級時，父親突然中風，張國榮返回香港，學業就此中斷。

主攻年輕女粉絲

教主走IDOL路線，粉絲的年齡層都偏向較年輕；而哥哥當年初出道時都是行偶像派路線，形象較不覊，成為不少年輕少女的偶像。

兩人都是走跳唱路線

Anson Lo作為跳唱組合MIRROR成員，個人不少大熱單曲都是跳唱歌，包括《Megahit》、《Mr. stranger》、《King Kong》等。

哥哥張國榮年輕時快慢歌都有唱，但他早年令他大紅的歌曲都唱跳為主，包括《Monica》、《不覊的風》、《Stand Up》、《無心睡眠》，而以上幾首歌都有特別設計的舞蹈動作配合，當年引起不少人模仿。

曾經做唱作人

Anson Lo翻唱哥哥的經典作品《偷情》，將會重新編曲並加入親自填的rap詞，其實教主非首次參與歌曲創作，2020年他的第2首派台作品《Burn Out》已首度親自作詞，內容與自己的情史有關。

哥哥張國榮當年都試過作曲，例如他跟許冠傑合唱的《沉默是金》，就由他作曲，《由零開始》以及《想你》等也是由他親自作曲。

拍過同性戀相關作品

Anson Lo 2021年在VIUTV播放《大叔的愛》飾演地產代理凌少牧，跟另一位MIRROR成員EDAN呂爵安扮演的田一雄扮演同性情侶，劇中兩人還有親熱咀戲，引發話題。

哥哥張國榮和梁朝偉在1997的王家衞電影《春光乍洩》分別扮演男同志情侶何寶榮與黎耀輝，戲中二人一起跳舞和床戲，在當年尺度已相當大膽。

大家曾作女裝打扮

Anson Lo在《假冒女團》中曾作女裝打扮，電影中他既有帶假髮、有「裝假狗」扮有胸，亦有化濃妝，令不少神徒大喊興奮和表示欣賞，指他放下偶包豁出去。

哥哥當年在演唱會中造型也大膽前衛，嘗試過長髮及腰、透視裝、露背、裙裝、紅色高跟鞋等，配上健碩的肌肉與面部的鬚根極具視覺衝擊，當年完全打破性別符號，引起不少爭議。