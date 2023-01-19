隔離令取消｜若中招被迫放假有無人工？一文睇清打工仔確診要點做

特首李家超今早(19日)表示，考慮到香港第二及第三針新冠疫苗接種率已達到93%及84%，加上第五波疫情大批市民感染後有免疫力，決定由本月30日起，撤銷對新冠確診者發出隔離令的安排。下午衞生及防護中心總監徐樂堅、醫管局行政總高拔陞以及勞福局局長孫玉菡亦召開記招，公布取消隔離令後各種安排。作為打工仔當然最關心沒有隔離令下若確診，是否可以享有病假？若公司要求確診員工不要上班，薪酬各方面又應該如何計算。



【確診者無隔離令還可請病假嗎?】

1月30日開始沒有隔離令，去年修改的《僱傭條例》憑隔離令可享有病假的條例也會取消，即確診者不能再憑隔離令當病假紙。

【確診者是否不能上班?】

勞工及福利局局長孫玉菡表示，一般情況下員工自我檢測發覺感染，不會再發隔離令，如沒什麼不舒服可以返工，但建議做好衛生防護，例如戴上口罩，減少出入人多地方等。

【確診者如何才能得到有薪病假】

跟其他呼吸道傳染病一樣，若有不適應去看醫生，由醫生專業判斷，決定是否發出病假紙以及給予病者多少日病假，超過4天按照僱傭條例可以拿到薪酬。

【若僱主不准確診員工上班，薪酬應如何計算?】

若僱主不准確診員工上班，應要支薪。

【若院舍員工確診，是否有特別安排?】

院舍員工安排特殊，為了保護老人家和殘疾人士，強烈建議如員工感染，無論有無病徵或情況是否嚴重，強烈建議不要返，如果院舍要請額外人手，可以通過政府提供的人手特別津貼處理到，院舍不會有額外支出。