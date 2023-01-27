張秀賢被爆借錢唔還苦主橫跨左中右　網民教8招追債仔還錢妙法

俗語話「借錢如送禮叫人還錢如乞米」，前元朗區議員張秀賢近日被指「借錢唔還」，舉債網絡更傳橫跨左中右、社運圈及不同界別，相關訊息近日在網絡廣為流傳，據知苦主包括財經專欄作家渾水、漫畫家「阿塗」、Chickeeduck 創辦人周小龍及政治學者黃偉國等，其實要追債仔還錢的確唔容易，有網民就曾獻計追還錢的８大妙法。



財經專欄作家渾水在渾水25日發帖，不點名指有人是「著名借錢不還的債仔」，更指「見人就借……黃藍綠都不打緊……借錢網絡還真是頗為龐大，左中右都有，身邊的朋友借到盡，以前做議員的義工、助理和街坊都借到盡，舊同學莊員也下手。」借錢藉口更層出不窮「選舉開支，借錢應急周轉，自己撞車，家人撞車，要去台灣發展水果事業……」他最新指，事件曝光已接獲對方電話，形容張態度惡劣，「有啲似名言『借錢借到某個地步，債仔惡過債主』」，最終協商了長達六、七年的還款協議，不過相信最終還錢機會不大。惹來政圈及網民熱議。

債仔有時像7-Eleven，總有一個在身邊附近，債仔拖數的技能總是比還錢多，走數的藉口真的是五花百門，每日如新，最簡單的入門級一定是宣稱自己沒帶銀包。但若果你遇到的是厚面皮到極致的債仔，那麼很可能對方甚至會惡人先告狀，殺你一個措手不及！快看看你又聽過以下哪些討人厭的債仔藉口吧！

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然而作為債主追人收數，絕對是天經地義的事，就算面對「人無恥便無敵」的債仔們，也不可以被他們的氣勢嚇怕，將借出的錢雙手奉上！偏偏礙於人際關係的複雜，罵人的說話說到嘴邊，也衝不過自己的心理關口。對此，有網民教路8招擊退債仔的還錢妙法，除了在對方的社交網站上以借錢廣告的口號回應外，還可以反將一軍，倒借對方的錢冚數！

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