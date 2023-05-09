Rubberband泥鯭寸姜濤「係咪short X咗」無懼姜糖出征再出PO引戰

MIRROR成員姜濤日前在《CHILL CLUB頒獎典禮2023》奪得男歌手銀獎，在台上逐一向11位成員發表「愛的宣言」，不少姜糖坦言感動，惟不是人人這樣想。沒有出席頒獎現場的Rubberband鼓手泥鯭，當晚更在FB連環出PO，暗寸姜濤「Short X咗」。結果惹來大批姜糖出征，惟泥鯭仍繼續出PＯ應戰，令全城剝花生。



RubberBand獲《CHILL CLUB頒獎典禮2023》的樂觀隊銀獎，不過未有出席，由主音６號錄音致謝詞。不過其鼓手，黃心穎的緋聞男友泥鯭卻被網民發現當晚在FB連環出PO，、「又一個大台的誕生」、「唱好啲歌先做呢啲小動作啦#全晚最啱聽嘅評語」、「嘩...頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台的誕生」，其中一個PＯ更疑似暗寸姜濤「多謝說話，定係"鼓勵"說話?!WTF?!係迷short Ｘ 咗?!修哥都講唔出口啦...」，更在留言中回應網民「攞終身成就獎￼嘅精神健康狀態」、「歌迷會夾份請個writer 同看護俾佢啦要」。

RubberBand鼓手，黃心穎的緋聞男友泥鯭.

雖然有不少網民力讚泥鯭是「勇者」，竟敢挑戰「鏡安法」，但也引來不少疑似姜糖或鏡粉為偶像護航，「身為前輩講呢啲，抵你無運行」、「你哋以為自己喺樂壇大哥？無品！」、「雖然你哋一把年紀，不過仲有時間努力嘅，唔好再妒忌人啦」，「因為你我唔會再聽Rubberband既歌！細路仔都恰上台講幾句野都得罪你？」有網民更重貼其緋聞女友黃心穎的「安心事件」圖片還擊。

不過泥鯭並沒有就此關閉留言或刪帖，今天（９日)更貼出有「鏡安公署」封鎖線的圖片，在貼文更寫「與有榮焉」，貼文一出不到４小時已有６００多個讚好及２００多個留言，事件繼續在網上發酵。