So Ching IG宣布退出COLLAR「讓你們失望」網民表尊重：有情有義

日前CHILL CLUB頒獎禮，8人女團COLLAR奪組合銀獎，但當晚出席頒獎典禮的只有７個成員， 隊員指SoChing 因病缺席。惟So Ching剛在IG發文宣布退出COLLAR。網民對於SoChing退團一事熱議，有人認為相當可惜，擔心COLLAR未來難逃解散命運，也有人已提議由一個造星IＶ的入圍女生入團替補SoChing位置。



女團COLLAR成員So Ching今日在IG出文，正式宣布退出女團，在文中她解釋自去年７月２８日當日留下的創傷一直無法被療癒，「此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR...或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。」

去年7月So Ching男友阿Mo(李啟言)在MIRROR演唱會事故受重傷後，So Ching曾一度放下女團工作，專心照顧男友，期間雖曾傳出其退出COLLAR的消息，但當時隊友以「8-1=0」回應傳聞。至今年年初So Ching終於「復工」，更出席商台叱咤頒獎，每當So Ching獻唱，現場觀眾都大聲歡呼作鼓勵。及後她也有出席新歌「The Bright Side」發佈會，與隊友Winka為卡樂B開騷，而３月４日的Clockenflap音樂會，是她最後公開現身的活動，連VIU TV上星期行的CHILL CLUB頒獎禮也缺席，在IG上也沒有任何帖文提及，己令網民覺得奇怪，沒想到最終真的退團。

+ 1

27歲的So Ching中文名叫蘇芷晴，曾就讀牛池灣中華基督教會基華小學、慈雲山德愛中學及香港專上學院，畢業後成為舞蹈導師及伴舞員，2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，最終打入最後10強，當年在總決賽中獲星級評判團評分獲12分（排名第九），觀眾投票評分獲16分（排名第五），以總分28分的成績獲得總排名第六名。2022年跟另外7名造星學員組成女團COLLAR正式出道。

網民對於So Ching今次退團不無婉惜，「說好的8-1=0」、「咁係咪解散得」、「真係好女仔」、「Respect So Ching 有情有義」、「尊重佢，所有決定都唔容易」，也有網民問會否有「遞補機制」，認為可以仿傚日本女團AKB48般可以換人補上，而當中呼聲最大的有同在造星IV參賽的WIN WIN、SICA。有網民認為WIN WIN有「跳唱能力」，而SICA的日本風也甚為討好，又是MakerVille的合約藝人，加上有不錯的觀眾緣，認為可以加入COLLAR保住人氣。

So Ching退出全文:

各位朋友：

自2022年7月28日後，當天留下的創傷一直無法被療癒，每段來回急症室、醫院的畫面都一一烙印在我的心裏，留下不能磨滅的痕跡。

在過去十個月的時間裏，我在不同階段也萌生不同想法與情緒。儘然有面對大家、踏上舞台的時候，但此刻的我仍未能完全適應幕前工作。經過多番考慮及與公司相討後，我決定退出 COLLAR。

過去的日子確實不容易，但作為COLLAR成員的我總會在生活裏的不同角落，感受到你們的不離不棄、陪伴、支持與鼓勵。每每我認為自己不值得得到這一切時，是你們用溫暖的文字、說話、擁抱打撈起沉下去的我，或許這個決定讓你們失望了，十分抱歉，但望你們明白。每個人正經歷的事、正在走的路不全然相同，或許在沒有任何顧慮下，彼此各自在屬於自己的領域上，才能繼續更自在、努力地發揮自己。

我對接下來的日子未有明確的想法，只想更重視自己的身心，找回快樂的來源，好好調整自己的狀態。我曾以為快樂很容易，但原來不是每個人也能輕易擁有快樂。我或許在未來的日子裏，於舞蹈或其他方面，繼續努力進修、裝備自己，成為一個更好、更快樂、更值得依靠的人。

感謝各單位及成員們對我的一切想法和決定予以包容、接納、尊重，感謝公司給予我足夠的空間去追求想做的事。在對於未能再以COLLAR一員與大家見面，請容我在此向大家表達歉意。

最後，要相信自己能成為一個帶給別人溫暖的人，多點愛與同理心，多點聆聽與了解，願彼此能成為任何人生活裏的一點暖。

很感恩一直有你們陪伴

謝謝大家。