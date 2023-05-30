單身123年阿婆自爆老處女想出POOL　擇偶條件震驚：找個男人給我

雖說不少人不介意單身，但其實都渴望有人愛。近日一名自稱從沒碰過男人，來自非洲的123歲女人瑞在社交平台徵婚，希望可以在有生之年揾到真命天子，事件引起網民熱話。



YouTube@Afrimax english截圖

這名母胎單身足有123歲的女人瑞尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）在接愛電視節目「Afrimax」訪問時強調自己「當然是處女」，自出娘胎以來從未與任何男人發生過關係，因為她在等待一位和自己有共鳴的完美男人，「我從未見過男人裸體。123年來，我一直有未實現的願望...就是等待有一天一個人會出現並擁抱我的靈魂」。

她解釋，年輕時沒有和男人交往，是因為村莊的習俗是女生嚴禁與男孩交往，導致與異性隔絕，「我從來不想和男人交往，我很害怕他們。」不過單身了過百年她也感到寂寞孤單，而且身邊朋友都已結婚有另一半，因此現在也渴望有個伴侶能夠與她共同度過餘生。

為了覓得佳偶，更透過節目公開徵婚，並在民眾協助下下，創建了社交平台帳號，希望透過網絡能找到她的真命天子。主動對著鏡頭說：「你可以幫我，給我帶一個男人。」不過片段上載了數日，暫時仍未有人回應尼拉卡瓊巴。