港男參加一分鐘百佳超市掃貨遊戲　狂攻護理產品60秒掃走8千蚊貨

香港零售管理協會舉辦「香港開心購物節──食玩買返晒嚟」8日舉行「1分鐘掃貨」活動，當日5名被抽中的市民在百佳超級市場進行1分鐘掃貨。5位市民均用一分鐘時間以怒衝方式在超市內瘋狂「掃掃掃」，其中參賽者林先生更速度「掃」掃走價值8809.5元貨品，成為終極掃貨王。



有參加市民主攻食品如食用油等. (HK01 影片)

「一分鐘掃貨」活動於8月8日在鰂魚涌華蘭中心Food Le Parc舉行，當日 5位被抽中的市民均施展渾身解數，用盡一分鐘時間在場內瘋狂掃貨。各人事前均戰意高昂，在起跑線上蓄勢待發，有女市民還戴上黃色洗碗膠手套「備戰」。綜觀戰況，有人連環搶了數包米、食用油，也有市民主攻個人護理產品包括護潔膚用品、面膜等，也有人搶風扇，其中參加者林先生更一車都是施巴產品，差點將成個貨架清空，最終他掃走價值8809.5元貨品，成為眾人之冠。

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不少網民均相當羨慕一眾參加者可以免費「掃掃掃」，「細個成日幻想有得咁做」、「個男人好識掃」、「算搶得幾斯文」，不過也有網民認為一眾參加者策略未夠精準，「識掃一定會掃零食，體積最細，除返開每克價高」，應該掃「收銀機入面拎哂啲現金券」、「有幾多威士忌同其他烈酒就掃晒去」、「比我會掃電動牙刷、鬚刨、貴既洗頭水嗰啲」。如果你是參加者又會怎樣「掃回家」呢?

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