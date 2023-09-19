YOASOBI來香港演出Clockenflap 2023 ！附日本演出名單還有這女團

Clockenflap戶外音樂及藝術節將於今年12月1至3日在中環海濱再度登場。首輪嘉賓名單於今日突然公佈，同時開賣門票。除了中、美、英國等地的人氣歌手及組合之外，日本超人氣二人組合Yoasobi將首次來港演出，吸引大量港人湧入購票網站搶飛。



組合Yoasobi憑著《夜に駆ける》、《群青》等人氣歌曲成名，今年為人氣動漫《我推的孩子》獻唱的主題曲《IDOL》亦風靡全球。Clockenflap今日公佈12月的首輪嘉賓名單中正有他們在内，而這次來港的演出同時將成爲他們2023-2024年亞洲巡演的首站，引起粉絲轟動。

12月1至3日舉行的Clockenflap星期五首晚的壓軸單位有Yoasobi，星期六晚有Britpop傳奇PULP，而星期日晚則將會有日澳混血創作歌手Joji登場。除此之外，美國創作歌手Caroline Polachek和英國樂隊IDLES亦是這次音樂節的重量級嘉賓。

來自日本的嘉賓除了Yoasobi之外，亦有「envy」與「おとぼけビ～バ～ 」(Otoboke Beaver)，以及2021年加入新主唱詩羽的組合《水曜日のカンパネラ》，和青春跳唱女團「新學校的領袖們 」（ATARASHII GAKKO!）。皆是紅遍海外的演出單位，到時候必定嗨爆全場！

其餘音樂單位亦一樣精彩，當中包括中國樂隊「萬能青年旅店」、台灣「草東沒有派對」、唱作人竇靖童、威爾斯民謠歌手Novo Amor及樂隊Squid等等。喜歡音樂的港人絕對不容錯過！

Clockenflap 2023詳情

日期：12月1至3日

地點：中環海濱

門票價錢：成人（三日週末票$1,990、單日票$1,280）

兒童（三日週末票$1,580、單日票$880）