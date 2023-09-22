國泰77周年慶送7萬里數 搞遊戲鬥晒「含七圖片」網民爆笑:求番號

不少航空公司為吸客都會搞不少優惠，近日國泰航空為慶祝77年周年慶，在內地推出手機互動遊戲，只要晒出含有「七」、「柒」、「7」的圖片作品，爭取更多「點讚」，就有機會贏得7萬「亞洲萬里通」里數。不過近日有內地網民將國泰其中一個在內地社交平台的宣傳帖文截圖並轉載至小紅書，宣傳內容字眼卻引起了網民熱話。



截自小紅書

根據網民的截圖所見，「國泰航空」在社交平台的宣傳帖文內容指，「從中國19個城市出發，至全球數十個熱門目的地，可享精選機票優惠！參與手機端互動遊戲，晒出身邊含七的圖片作品，贏取七萬里數大獎」。

宣傳帖文一出，立即引起網民爆笑討論。有網民更直接在官方帳號下留言：「作為粵語區的航司，可否請你了解一下，「含七」是甚麼意思？」、「晒出身邊含七的圖片作品-想要哪個番號作品不妨直說」、「唔頂你上去都對唔住粵語文化」，而貼出該截圖的樓主則表示：「之前國泰航空的空姐不懂普通話，但現在看來國泰航空的小編也不懂粵語...」也有不懂粵語的內地網民不明笑點在哪裡，要經其他人解釋才看懂，

有網民相信，其實國泰在內地的社交平台帳號可能是由內地同事主理，所以不懂廣東話也很正常，而在普通話來看這句宣傳語句其實沒有任何問題，「不是所有工作人員都是廣東人，包容一下好不好？」、「整個中國都說粵語嗎？」、「講粵語被說歧視普通話，講普通話被說不懂粵語。就說吧，要用什麼語言迎合你們？」記者再翻查國泰的內地官方網頁，的確有此遊戲活動，不過在社交平台則未見該宣傳帖文。