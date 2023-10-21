MissAV公佈10月最受歡迎女優TOP20　河北彩花跌出榜外、由她登頂!

MissAV10月最受歡迎女優排行榜已經公佈，今期排名大洗牌，除了篠田優這位大前輩之外，大部分上榜的都是出道時間較短的女優們。而之前一直穩坐前三位的河北彩花今次竟然直接跌出20強榜外！



河北彩花自2021年回歸AV界後一直保持著相當人氣，亦有推出寫真集並到海外出席活動。但在今期MissAV最受歡迎女優排行榜上，她只排在第21位。而三甲之位則由上個月排名分別第6位的渚光希及第7位的彌生美月補上。

👇👇👇點圖看MissAV10月女優排名TOP 20👇👇👇

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MissAV 10月最受歡迎女優TOP 20

第20位 森澤佳奈（森沢かな）

第19位 今井夏帆

第18位 田中寧寧

第17位 乙愛麗絲（乙 アリス）

第16位 小花暖（小花のん）

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第15位 吉根柚莉愛（吉根ゆりあ）

第14位 石原希望

第13位 波多野結衣

第12位 沙月惠奈

第11位 AIKA

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第10位 木下日葵（木下ひまり）

第9位 東條夏（東條なつ）

第8位 森日向子

第7位 稻場流花（稲場るか）

第6位 樞木葵 （枢木あおい）

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第5位 篠田優（篠田ゆう）

第4位 美園和花

第3位 渚光希（渚みつき）

第2位 彌生美月（弥生みづき）

第1位 松本一香（松本いちか）