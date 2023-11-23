TWINS演唱會｜內地女買錯$880輪椅位上網求救　網民獻2屎橋教入場

TWINS明年1月假紅館舉行8場《TWINS SPIRIT演唱會》，門票昨日（22日）公開發售，半小時內火速售罄，不少網民都表示搶不到飛。不過有時太心急搶飛出錯就大件事，日前有網民就在社交平台留言指自己一時手快買錯了輪椅位，在網上求救各網友可以怎麼辦。



昨日有網民在小紅書以「TWINS演唱會買錯残疾人票點算……」為題出帖文，指自己滿心歡喜以為搶票成功，怎料發現自己搶了残疾人士的座位， 「真心唔知講乜好」，更指自己現在兩頭唔到岸，罵城市售票網「霸王硬山弓好坑」，不讓她退票， 「不给改票就算了，退票也不給？」，認為香港坑人，更問一眾網友有沒有人想要，強調「絕對好價」。樓主還貼了一張購票完成附有交易編號的截圖，日期為1月26日WP4段輪椅位。

不少網民都表示同情樓主的遭遇，各方更獻計教樓主如何在沒有傷殘的情況下佔用「輪椅座」，「開個脚受傷證明吧，我搶張學友就是搶到輪椅區！巧的是我脚也真的受傷了」，不過也有香港網民勸樓主「紅館check得很嚴別搏」，「笑死，你到時候看演唱会，别一激動站了起來，真就醫學奇跡」。而在交易平台carousell所見，有網民放售兩張$1080的TWINS演唱會門票，標題寫著「Twins 演唱會 concert 輪椅位 wheelchair 買錯2張」，在商品描述欄寫明「希望換到飛，如果唔得就放」，看來也有人跟樓主遭遇相同。

輪椅座位門票只適用於須依賴輪椅移動的人士及其看顧人使用。

根據康文署的網頁資料，紅館的輪椅座位門票只適用於須依賴輪椅移動的人士及其看顧人使用。每位輪椅人士在換取主要通道層輪椅平台座位門票或購買地面輪椅座位門票時，可同時換取/購買一張看顧人門票。入場時如場館職員要求查證，持有輪椅座位門票的人士必須出示行動不便的證明，即「殘疾人士登記證」(肢體傷殘類別) 或其他有效的醫生證明文件以顯示行動不便。任何非輪椅使用者或非陪同輪椅使用者的任何人士持輪椅座位門票或看顧人門票入場，場館有權拒絕該人士及其同行者入場，並且不會安排退款。