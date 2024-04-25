北上食玩買貼士｜必用一卡兩號服務推介

港人北上消費成為熱潮，除了要有漫遊上網數據，登記電子錢包、開通各大外賣及叫車平台亦須準備一個內地電話號碼。內地電話號碼已經是港人日常北上消費遊玩的必需品，但除了直接北上辨理開台，其實亦有本地電訊商推出「一卡兩號」服務，究竟哪一個才方便既實用呢？



內地電話號碼已經是港人日常北上消費遊玩的必需品，北上必備的美團、大眾點評、高德地圖等內地應用程式，均須以內地號碼開通服務，但相對於北上辨理開台，本地電訊商的「一卡兩號」服務又會否更方便實用呢？

當市民北上消費時，擁有一個中國內地電話號碼以作登記電子支付會更方便。

本地一卡兩號 vs 內地電話卡

要入手一個11位數的內地號碼，當然可以直接到內地電訊商上台，各大口岸基本上都有內地電訊商的營業廳，可以直接排隊辦理上台。不過要留意的是，用戶回到香港後如繼續使用內地號碼，除了有機會產生漫遊收費，一旦遇到充值、查詢計劃等問題，則或須跨境致電客服，甚至安排時間親身北上處理，後續處理會比較花時間。

記者建議不如利用本地電訊商提供的「一卡兩號」服務，北上前已經可以預先在港登記國內電話號碼，毋需換卡設定即可接受訊息及來電，更可即時登記開通電子錢包、叫車出行及外賣服務平台。有疑問亦可透過本地店員查詢，售後服務會較方便有保證。

北上叫外賣時，擁有一個中國內地電話號碼出遊會更方便。

SmarTone升級版中港「一卡兩號」最實用

近年各大電訊商都有推出「一卡兩號」服務，實際上究竟有何分別？記者今次比較各台同類服務，發現其中以SmarTone最為實用抵玩。

SmarTone推出的升級版中港「一卡兩號」服務，提供+86中國內地電話號碼，可用於註冊國內各大電子支付平台 / 外賣訂位應用程式 / 叫車程式。另外要留意的是，SmarTone亦是唯一本地電訊商隨號碼附送每月免費中國內地通話分鐘及短訊，大家平時北上用「美團」、「大眾點評」訂枱叫外賣；或利用「高德地圖」、「DiDi」叫車時，都有需要打當地電話進行聯絡，SmarTone升級版中港「一卡兩號」隨服務附送免費通話分鐘，等於幫用戶節省漫遊通話費。

利用不同apps點餐、訂枱或叫車時，都需要一個中國內地電話號碼。

升級版中港「一卡兩號」0$享用

收費方面 ，SmarTone最近有推出限時優惠，客戶上台選用指定5G月費計劃，即可$0享用升級版中港「一卡兩號」服務，兼享中國內地及澳門漫遊數據，至於現有客戶則可用每月$28的限時優惠價選用。有齊這兩項北上法寶，大家要排深圳人氣餐廳、超市就更輕鬆方便。

值得一提的是，SmarTone升級版中港「一卡兩號」國內網絡覆蓋支援更廣，可選用國內兩大流動通訊網絡，亦升級支援VoLTE技術，通話更流暢之餘，致電 / 發送短訊到內地號碼會顯示為內地號碼，聯繫親友身份更清晰。

用戶現時只須攜帶回鄉證到SmarTone門市進行實名登記即可啟動服務，了解升級版中港「一卡兩號」服務詳情：連結