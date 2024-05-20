One Love Asia Festival音樂節｜張敬軒Mirror超強陣容+購票詳情

One Love Asia Festival音樂節首次來港！張敬軒、Mirror成員包括姜濤、Anson Lo、Jer、Jeremy以及金曲天后孫燕姿等15組本地及台灣歌手將於6月21至23日，在中環海濱帶來精彩演出！即睇內文了解音樂節票價及詳情啦！



One Love Asia Festival Hong Kong 2024（圖片來源：Facebook@One Love Asia Festival）

One Love Asia Festival音樂節6月登陸中環海濱 1連3日不同娛樂體驗

由IMC Live Global舉辦的 One Love Asia Festival 音樂節首次登陸香港，音樂節更由以往的兩日限定場次延長至三日，今年6月21日至23日，一連三日都有不同本地及台灣歌手、樂團帶來無間斷的精彩表演！One Love Asia Festival音樂節選址中環海濱活動空間，除了可以聽歌以外，現場更會有不同娛樂體驗以及美食、飲品等緊你！

One Love Asia Festival Hong Kong 2024

活動日期：2024年6月21至23日

活動時間：下午4時正至晚上10時正

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

門票售賣日期：即日起至售完即止

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One Love Asia Festival音樂節超強陣容 MIRROR／張敬軒／孫燕姿

One Love Asia Festival 音樂節一連三日都有不同表演嘉賓，陣容超強大！本地歌手及團體包括香港男團MIRROR四子Keung To 姜濤、Anson Lo 盧瀚霆、Jer 柳應廷、Jeremy 李駿傑；張敬軒；新晉歌手 SICA及WINWIN 楊安妮等，台灣歌手包括華語天后孫燕姿、周湯豪、田馥甄、韋禮安以及搖滾樂團八三夭等，超過15組本地及台灣歌手輪流登場各自帶來40分鐘精彩演出，全部都不能錯過！立即購票

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One Love Asia Festival音樂節演出陣容：

21／6：

SICA、WINWIN 楊安妮、831 八三夭、WEIBIRD 韋禮安、HEBE 田馥甄、HINS CHEUNG 張敬軒

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22／6：

JANICE YAN 閻奕格、LALA HSU 徐佳瑩、NICKTHEREAL 周湯豪、POWER STATION 動力火車、STEFANIE SUN 孫燕姿

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23／6：

EVE AI 艾怡良、AGA 江海迦、RUBBERBAND、SHOW LO 羅志祥、ANSON LO 盧瀚霆、JER LAU 柳應廷、JEREMY LEE 李駿傑、KEUNG TO 姜濤

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【延伸推介】韓國Waterbomb音樂節6月登港！泫雅、Rain、權恩妃等巨星現身西九，大開濕身派對！

One Love Asia Festival 音樂節門票最平$980起 不設劃位及坐位

One Love Asia Festival 音樂節分為「Premium Admission」及「General Admission」的1日門票及3日套票，全場不設坐位及劃位，但「Premium Admission」的1日門票及3日套票持有者位置將與舞台距離較近，可以更近距離欣賞到歌手們演出！1日門票最平$980起，3日套票最平$1980起，平均每日只需$660！如果想欣賞到更多歌手演出，3日套票絕對比1日門票更抵買！立即購票

One Love Asia Festival Hong Kong 2024（圖片來源：Facebook@One Love Asia Festival）

One Love Asia Festival音樂節門票詳情（包含HK$3行政費及HK$12平台費）：

General Admission：

1日門票：HK$995／位

3日套票：HK$1,995／位

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Premium Admission：

1日門票：HK$1,295／位

3日套票：HK$2,595／位

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One Love Asia Festival音樂節5大FAQ 買完飛可唔可以改日期？

One Love Asia Festival音樂節FAQ【1】活動有無年齡限制？

活動只限3歲或以上門票持有者入場。手抱嬰兒及未滿3歲兒童不可入場。13歲以下兒童須由18歲以上的同伴、父母或監護人陪同才可入場。

One Love Asia Festival音樂節FAQ【2】買完飛可唔可以改日期／退票？

不可以。訂單一旦成立，恕不接受更改、取消、退回或退款。

One Love Asia Festival音樂節FAQ【3】遲到有無得入場？

可以。一連三日的音樂節均於每日下午4時開始開放入場，門票持有者將以手環驗證方式隨時入場。

One Love Asia Festival音樂節FAQ【4】可以過夜排隊等候入場嗎？

不可以。任何在開場之前組成的排隊隊伍都將不被認可。

One Love Asia Festival音樂節FAQ【5】可以自備食物及飲品帶入場地嗎？

不可以。音樂節場內將設有F&B攤位販賣美食及飲品。

One Love Asia Festival Hong Kong 2024

活動日期：2024年6月21至23日

活動時間：下午4時正至晚上10時正

活動地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

門票售賣日期：即日起至售完即止

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