球迷應援最後召集！玩個Game即有機會親身見證歐國盃決賽終極時刻

四年一度的歐國盃已經開波啦！相信每個球迷都想親身到場觀賽！這邊廂，「csl x vivo歐國盃大使」遊戲亦進行得如火如荼！球迷只需玩一個簡單遊戲，就有機會成為 csl x vivo 歐國盃大使，親身飛赴德國，見證歐國盃決賽的精彩瞬間。即睇內文，然後參加遊戲贏取歐國盃決賽門票兩張（價值2,000歐元），去現場應援啦！



3個Steps成為csl x vivo 歐國盃大使 決賽現場應援

球迷想成為「csl x vivo 歐國盃大使」，於7月14日在德國現場睇波兼為所愛球隊應援，就要把握最後X天機會，於6月23日晚上11時59分前，參加「csl x vivo 歐國盃大使」有獎遊戲！遊戲方法非常簡單，只要跟以下3個Steps，就有機會贏取歐國盃決賽門票2張（價值2,000歐元），讓你親臨德國，感受現場的熾熱氣氛。

1. 即Like csl 及 vivo Facebook專頁，並分享活動帖文

2. 在活動帖文下留言，講出你為何想成為 csl x vivo 歐國盃大使，並說明在現場你覺得最值得拍下的瞬間。

3. 最「應援」的3位留言者將有機會贏取歐國盃決賽門票2張（價值2,000歐元）。

遊戲活動時間為即日至2024年6月23日23時59分（以GMT+8香港時間為準）。獲獎名單將於2024年6月27日或之前在活動帖文留言中公布，並通過Facebook私人訊息通知得獎者。

送你漫遊數據 直撃球賽拍攝精彩瞬間

每場球賽都有精彩瞬間，成功成為 csl x vivo 歐國盃大使，你將需要在現場使vivo 手機拍攝照片或/及影片，並在比賽結束後將照片或/及影片傳送回主辦方，相片及影片將於csl 或 vivo 的 Facebook 專頁上刊出！如果本身沒有vivo手機，可向 csl 指定專門店借用。傳送數據方面，csl亦幫你準備好！成為 csl x vivo 歐國盃大使的參加者，除了可獲得歐國盃決賽門票2張之外，更送你數據漫遊日數通行證組合 – 歐洲32地區10張（價值港幣428元）*，讓你落地即用，無需更換SIM，在歐洲32個地區都能隨時聯絡親友和分享精彩瞬間！

把握最後機會

想到德國現場應援，就要抓住這個最後機會，成為 csl x vivo 歐國盃大使，立即去csl Facebook專頁分享你覺得最值得拍下的 瞬間！

遊戲受條款及細則約束：https://bit.ly/3X5ZUeA

*欲享數據漫遊日數通行證組合 – 歐洲 32 地區10 張，得獎者必須是指定 1O1O/ csl / Club Sim 月費服務計劃之個人客戶並受條款及細則約束。

（資料由客戶提供）