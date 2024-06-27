昂坪「360季度通」3張或以上85折　送你多啦A夢巨型扭蛋機代幣

最近全港很多地方都可以遇上多啦A夢，但要數最夢幻的體驗，一定是由即日至9月1日舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」！想一家人、一大班朋友玩得夠盡興，一定不要錯過「360季度通」優惠，購買3張或以上尊享85折優惠，低至$306張，就可以無限次任搭標準纜車至11月30日，而且更加送「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機代幣1個及拍攝多啦A夢限定相框貼紙相1次，多啦A夢精品、行程一次過大滿足！以下更有其他必玩推介，立即bookmark與家人、朋友一起去昂坪，享受這個夢幻旅程啦！



「360季度通」

購買日期：即日至2024年7月31日

使用日期︰即日至2024年11月30日

立即購買

必坐！「100%多啦 A 夢」主題纜車

想與親朋一起創造最獨一無二及難忘的多啦 A 夢體驗，當然是登上「100%多啦 A 夢」主題纜車，其中水晶纜車變身而成的載客版「100%多啦 A 夢」主題纜車，大家可以由「隨意門」主題顏色粉紅色為主的纜車車門踏入車廂展開旅程！

車窗玻璃上造型各異的多啦A夢與大家一起享受著香港引以為傲的山海美景，大家隨手都可以拍出「爆like」照片！

其中一架纜車坐滿 31 隻不同造型與表情的多啦 A 夢，熱鬧 非常，若在乘搭纜車途中遇上，別忘與他們打招呼。

期間限定「100%多啦A夢」主題纜車

日期：即日至2024年9月1日

時間：上午10時至下午6時

必玩！「100%朋友召喚鈴」巨型扭蛋機

「100%朋友召喚鈴」高 2.5 米，除了讓大家打卡留念，實際上還是一台巨型扭蛋機！只要讚好及追蹤昂坪360社交媒體專頁，上載多啦A夢「100%朋友召喚鈴」大型裝置的照片到個人社交媒體及標籤 #NP360，即可參加扭蛋機抽獎活動，有機會得到多啦Ａ夢法寶「隨意門」、「時光布」、「記憶麵包」造型文具及其他昂坪 360 精品。

如果大家買了「360季度通」亦可以得到巨型扭蛋機代幣1個，希望大家都可以扭出心水精品！

扭蛋機抽獎活動日期：即日至2024年9月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集圓形廣場

推廣生意的競賽牌照號碼：58714

必影！「100%多啦A夢」限定相框貼紙相

購買「360季度通」更可到360 旅遊資訊中心拍攝「100%多啦 A 夢」限定貼紙相框貼紙相一次，大家可以利用場內各種趣怪道具，拍下獨一無二的開心時刻！

持即日纜車門票的賓客亦只要在昂坪市集消費滿港幣 $100，讚好及追蹤昂坪 360 社交媒體專頁，就可拍攝多啦 A 夢限定相框貼紙相一次，多啦 A 夢限定相框貼紙相每日數量有限，先到先得。

必唱！胖虎空地唱歌場景現實化

識唱一起唱！在「胖虎世界巡迴演唱會」獨家來到昂坪市集！呈現主角經常於課後消遣的標誌空地場景，令大家彷彿親身走入多啦 A 夢的世界。另外，十個立體多啦 A 夢 1:1 原大雕塑將穿上電影主題服飾，從７月 13 日至 8 月 11 日， 在昂坪市集不同角落與大家見面，記得把握機會與這些香港限定雕塑留影！

「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置

日期：2024年7月13日至8月11日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集菩提樹

更多「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」活動詳情，請到https://www.np360.com.hk/tc/featured-event/100-doraemon-friends-np360瀏覽更多！

（資料及相片由客戶提供）