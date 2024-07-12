如心廣場「奧林大會 Summer Go!ympics」勁玩　5大運動遊戲贏機票

暑假開始加上7月尾巴黎奧運即將展開，相信全港大人小朋友都將會投入運動熱潮之中！荃灣如心廣場更加將運動熱潮大升級，一次過結合運動、玩樂及藝術等豐富元素，舉行「奧林大會 Summer Go!ympics」！如心廣場由即日至8月25日期間就聯乘本地人氣藝術家團隊Brainrental，以其玩味藝術風格打造出充滿動感的大型藝術裝置包括 1:1 型格擂台、夢幻打氣燈光舞台及5大運動遊戲挑戰區等，完成3項挑戰，即有機會獲得豐厚大獎，包括AION Y Plus 電動車乙部、雙人來回巴黎機票、 iPhone 15 Pro等等，想同朋友打卡、勁玩拎獎品就即看以下詳情！



必玩！5大運動遊戲挑戰區 爭奪百萬大賞

講到明是奧林大會，就要看看大家有何「真功夫」！5大運動遊戲挑戰區分別有短距離場地單車賽、戶外賽跑、室內蛙泳賽、最準出拳及最快花劍觸擊速度一共5大熱門運動項目的考驗， 大家到達會場就可以化身運動健將，參與這5項運動的互動模擬體驗遊戲，盡情施展自己的運動潛能！你都想參加奧林大會？只要於如心廣場或 D．PARK 消費滿$200，即可獲遊戲券乙張；滿$600，則可獲4張，而DBS 信用卡持卡人更可獲贈高達6張！

而且每位參加者只要完成其中3項挑戰，就即有機會獲得豐厚大獎，當中包括AION Y Plus 電動車乙部、雙人來回巴黎機票、 iPhone 15 Pro 、總共5,000,000 如心賞 CCG Hearts 積分、Idol Beauty Pro美容療程及湊湊雙人套餐、戶戶送會員等等，相信大家都充滿動力去運動了吧！

獎品包括AION Y Plus 電動車乙部

必影！Brainrental創作 1:1 型格拳擊擂台 免費換限定運動用品

遊戲挑戰夠吸引以外，大家到達會場相信就會立即被現場裝置藝術吸引！因為如心廣場特地找來本地人氣藝術家團隊Brainrental（大腦出租），用心創作出一個極富活力與動感的「奧林大會 Summer Go!ympics」競技場地，一反過往黑白漫畫線條的繪畫風格，Brainrental 以奧運的五大主色紅、藍、綠、黃、黑創作一系列熱血運動的藝術裝置，當中的1:1 型格擂台及夢幻打氣燈光舞台，相信絕對會令大家停步駐足欣賞，玩完5大運動遊戲，記得要打卡留影呀！

除了如心廣場，Brainrental 更與華懋集團旗下商場包括將軍澳翩滙坊、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場、沙田希爾頓中心、巴黎倫敦紐約戲院購物中心等，聯乘推出一系列限定版禮品，凡於指定商場消費滿$400即可免費換領Brainrental 聯乘限定運動水樽乙個；或消費滿$800則可免費換領 Brainrental 聯乘限定瑜珈墊乙張。數量有限，換完即止。

本地人氣藝術家團隊Brainrental（大腦出租）

買得更盡興！「Summer 消費賞」大派電子禮券及限定版禮品

想吃喝購物更隨心？不要錯過如心廣場特意推出的「 Summer 消費賞」，消費滿指定金額最高可獲$300電子禮券、Brainrental 限定版禮品及如心賞 CCG Hearts 積分。DBS 信用卡持卡人更專享週末額外賞，獲取高達$500電子禮券。現場於指定地點向DBS 推廣員申請DBS 信用卡更享額外迎新獎賞！今個暑假可以在如心廣場滿載而歸！

想了解更多「奧林大會 Summer Go!ympics」的活動詳情，可到如心廣場Facebook專頁瀏覽！

以上優惠受條款及細則約束。提示：借定唔借？還得到先好借！

（資料及相片由客戶提供）