豆腐花8間推介｜米芝蓮百年老字號／豆味濃＋勁滑／$15任食豆腐花

說起香港的傳統甜品，除了紅豆沙、芝麻糊外，相信大家都會想起豆腐花。滑溜溜的豆腐花，香濃豆味配上不同糖漿，不論外國遊客還是男女老幼都深受吸引。《香港01》好食玩飛記者就為大家搜羅了8間必食豆腐花，當中不乏米芝蓮推介、老字號、人氣排隊名店等，讓大家能找到心頭好！



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豆腐花推介【1】公和荳品廠

「公和荳品廠」是百年老店，更多次獲得米芝蓮推介。（圖片來源：FB@公和荳品廠 Kung Wo Beancurd Factory ）

這間位於深水埗的「公和荳品廠」是百年老店，以各式豆製品聞名，平均每天售出千碗豆腐花，更多次獲得米芝蓮推介！店家使用加拿大非基因改造黃豆，手工製成各種豆品。店家的豆腐花豆味香濃，質感滑溜，不止區內街坊大讚，就連區外以及遊客都慕名而來，只需$12就能吃到傳統豆腐花。店內其他豆製品亦值得一試，例如薑汁豆腐雪糕，豆味突出之餘又能與姜味融合。

公和荳品廠

地址：深水埗北河街118號地舖

營業時間：07:00-21:00



豆腐花推介【2】亞玉豆腐花

「亞玉豆腐花」曾以超抵食$3豆腐花而聞名。（圖片來源：FB@亞玉豆腐花）

「亞玉豆腐花」曾以超抵食$3豆腐花而聞名，店家堅持每日新鮮製造豆品並且有多款口味的豆腐花可供選擇。豆腐花共有8款口味可以選擇，包括冰糖、薑汁、紅豆、喳咋、綠豆沙、芝麻糊、白果薏米以及椰汁西米，而且全都是$9一碗，碗碗都份量十足，豆味濃郁。

亞玉豆腐花

分店地址及營業時間

荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B號舖：13:00-01:00

屯門青山坊2號華樂商場地下12號舖：08:00-23:00

元朗阜財街2號宏豐大廈地下12號舖：13:00-01:00

紅磡船澳街99號遠富樓地下B號舖：13:00-01:00



豆腐花推介【3】贊和豆品

「贊和豆品」曾與「亞玉豆腐花」進行價格競爭，最低曾售$2一碗豆腐花。（資料圖片）

「贊和豆品」曾與「亞玉豆腐花」進行價格競爭，最低曾售$2一碗豆腐花，後因成本上升，不得不加價至$7一碗，但仍較坊間豆腐花便宜。「贊和豆品」的豆腐花質地滑溜，而且有多種款式可供選擇，最多人推介的就是黑芝麻糊豆腐花，還有桂花冰糖豆腐花。

贊和荳品

地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5A號舖

營業時間：11:00-00:30



豆腐花推介【4】陳記自家製豆腐花美食店

「陳記自家製豆腐花美食店」是何文田區內的人氣豆腐花。（圖片來源：OpenRice@natnatsoap）

「陳記自家製豆腐花美食店」是何文田區內的人氣豆腐花，由流動小販做至上舖，一直都深受區內街坊支持。店家的黃豆豆腐花（$14）豆味香濃，帶有微微薑汁香味，十分滑溜。店內還有少見的黑豆豆腐花（$15），黑豆豆味比起黃豆更濃郁，而且營養價值更高，是店內必食的招牌豆腐花。

陳記自家製豆腐花美食店

地址：何文田梭椏道5號A

營業時間：09:00-23:00



豆腐花推介【5】順興隆桂記荳品廠

「順興隆桂記荳品廠」擁有超過50年歷史，是區內的街坊人氣老字號。（圖片來源：OpenRice@sonson723）

「順興隆桂記荳品廠」擁有超過50年歷史，是區內的街坊人氣老字號。店家堅持採用石磨磨豆，認為傳統工藝手造出來的味道是機械式製作無可比擬的。店家堅持人手製作，不做其他花巧口味，獨沽一味$13豆腐花，致力保留傳統原始風味。店豆腐花白淨有光澤，口感非常順滑，豆香亦十分濃郁，值得一試。

順興隆桂記荳品廠

地址：長沙灣順寧道451號地舖

營業時間：07:00-19:00



豆腐花推介【6】亞婆豆腐花

「亞婆豆腐花」是大埔墟人氣豆腐花店，經常大排長龍。（圖片來源：OpenRice@sonson723）

位於大埔墟街市附近的「亞婆豆腐花」由一位婆婆創立，是街坊的人氣小店亦吸引了不少區外人特地光顧，店外經常都大排長龍。小店主要售賣豆腐花和豆漿，豆腐花$11一碗，很多網民都大讚這裡的豆腐花非常香滑而且豆味香濃，加入薑汁後味道更佳！

亞婆豆腐花

地址：大埔大光里6號地下2A號舖

營業時間：09:30-20:00



豆腐花推介【7】豆美味豆花團

「豆美味豆花團」推出$15任食豆腐花。（圖片來源：FB@豆美味豆花團）

位於上水的「豆美味豆花團」雖然位置偏遠，但仍吸引不少單車友前往光顧。店家的豆腐花最為馳名，而最吸引的就是$15任食豆腐花，不過只限熱食。豆腐花豆味濃郁，口感較為結實但十分滑嫩。黑芝麻豆腐花同樣出色，豆味和芝麻味十分搭配，豆味濃郁之餘還帶有陣陣芝麻香。

豆美味豆花團

地址：上水河上鄉1049地段地舖

營業時間：星期一至五12:00-18:00；星期六至日、公眾假期10:00-18:00



豆腐花推介【8】豆乳狂人

人氣豆乳專門店「豆乳狂人」將傳統豆品結合創新元素，變奏出新口味飲料及甜品。店家不只售賣各種口味豆乳，還有一系列的豆腐花甜品。「狂人豆花」系列有10款不同選擇，當中「超煙韌豆花」由多款配料包括珍珠、芋圓、小丸子、奶蓋等，Q彈的口感與豆腐花形成強烈對比。如果吃膩了傳統的豆腐花，想試一下創新豆腐花甜品，這間一定能滿足你！

豆乳狂人

分店地址及營業時間：

將軍澳唐德街9號將軍澳中心G樓G01及G02號舖：11:00-22:00

黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G10A-G10B號舖：10:30-22:00

沙田大涌橋路20-30號河畔花園地下28號舖：12:00-22:30

樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1168-1170號舖：11:00-22:00

荃灣大河道100號海之戀商場2樓2036號舖：11:00-22:30



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