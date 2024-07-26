GIORMANI茲曼尼梳化「夏茲感謝祭」食、玩、買匯聚旺角麥花臣店！

夏日炎炎，不少人都希望假日能留在室內地方玩樂，而GIORMANI茲曼尼將於七月和八月舉行「夏茲感謝祭」，更邀請了Moving Drawing版主（IG: moving_drawing）、本地插畫師雷焯諾（Charlotte）聯乘合作！只要於活動期間蒞臨GIORMANI旺角麥花臣旗艦店，便能一次過享受食、玩、買的樂趣，登記做會員更即獲贈禮品！立即閱讀內文了解感謝祭詳情！



玩：「茲持原創25年 - GIORMANI 茲曼尼周年慶展覽」

為了慶祝25周年紀念，GIORMANI將舉辦「茲持原創25年 - GIORMANI 茲曼尼周年慶展覽」，展出25年來的多個重要時刻，與大家一同重溫品牌的成長史。今次活動特別邀請了Moving Drawing版主、本地插畫師雷焯諾（Charlotte）為GIORMANI畫出25年來的多個開心、溫馨與重要時刻。Charlotte更會於8月3日舉辦Moving Drawing《地下鐵碰着妳我他》新書分享會，以及「暖暖回憶」速畫工作坊。

Charlotte為GIORMANI畫出25年來的多個開心、溫馨與重要時刻。

展覽除了講述GIORMANI的多個重要時刻，更設有5大遊戲展區，分別為：「齊齊找不同」、「捉迷藏 Hello Pony Hide and Seek」、「毛孩同樂打卡裝置」、「 一扭即中扭扭樂」及「茲持原創25年」展覽，從不同角度與你一同重溫GIORMANI與大家共創的成長回憶。

同場更有多款GIORMANI x Moving Drawing紀念品發售，除了日本純綿T恤、可摺疊環保袋和咖啡杯外，GIORMANI更與香港碩果僅存的皮革廠 - 瑞興皮廠的子品牌The Lederer合作，將皮革餘料製作成「永續藝術」行李帶、杯墊、皮革卡片套，纖薄輕巧、更有手工打磨及修邊，再印上Moving Drawing為GIORMANI重現的重要時刻，別具意義。

GIORMANI與瑞興皮廠的子品牌The Lederer合作，將皮革餘料製作成「永續藝術」行李帶、杯墊、皮革卡片套。

登記會員即獲豐富禮品

此外，展覽期間參加者只要於GIORMANI旺角麥花臣旗艦店完成小遊戲，並成為GIORMANI會員，即可獲得扭蛋代幤乙個，扭出GIORMANI X Moving Drawing 聯乘的獨家限量版禮品與現金折扣券（總值HKD258）。另外，大家於7月27至28日及8月3至4日到GIORMANI旺角麥花臣旗艦店登記成為會員，更即刻獲贈GIORMANI X Moving Drawing 限定版陶瓷杯乙隻（價值: $98）！

於7月27至28日及8月3至4日到GIORMANI旺角麥花臣旗艦店登記成為會員，即獲贈GIORMANI X Moving Drawing 限定版陶瓷杯乙隻。

夏日Busking接力唱 ＠G · Life Cafe

7月至8月的逢星期六下午3:00至4:00，G．Life Cafe邀請了一眾Busker駐場獻唱，讓大家一邊品嚐美食，一邊享受音樂，豈不美哉！即刻mark實以下Busker時間表：

食：G · Life Cafe期間限定菜單

G · Life Cafe是由GIORMANI和本地咖啡店ideaology聯乘合辦，並由本港首位歐洲精品咖啡協會認可導師Chester Tam主理。Chester的咖啡理念是先讓顧客啓發味蕾，明辨好壞，再於云云精品之中，畫出自己的藍圖，找出專屬個人的「好」，而這種重視細節的追求正正與GIORMANI的理念不謀而合。

今個「夏茲感謝祭」，G · Life Cafe將會推出夏日限定的Signature Drink，更有一系列即製的特色窩夫，既有甜窩夫，又有鹹窩夫，任君選擇，無論是甜食派或鹹食派都能揀到至愛窩夫！

G · Life Cafe期間限定菜單包括：焦糖爆谷抹茶窩夫、溏心蛋牛油果醬煙三文魚、抹茶椰奶咖啡、夏日晚風 - 冷泡茶咖啡等等。

買：梳化低至76折

「夏茲感謝祭」為大家帶來最抵梳化優惠，不論是頭枕、腰枕、腳踏可獨立調校的KONZ 6196A彈鉸、背墊可隨意擺放的CASEY II 3008AP、或是打卡必備的雲朵梳化BARON I 8042A和木系梳化CAMELOT 7180A等熱門梳化都低至76折！另外，GIORMANI梳化內結構維修服務更加由5年升級至10年¹，讓你無需擔心梳化保養相關之問題！

立即登記成為G．VIP 盡享精彩禮遇

只要登記成為G．VIP，即可享有GIORMANI門市購物優惠，並且於GIORMANI旺角麥花臣旗艦店的G · Life Cafe 惠顧食品可享85折、飲品可享9折。GIORMANI亦有與其他品牌合作的聯乘優惠，希望帶更加多元代產品與優惠帶給顧客。GIORMANI旺角麥花臣旗艦店會不定期舉辦五感體驗工作坊，早前已舉辦了手沖咖啡品嚐工作坊、手工香水調香工作坊、裝修防伏絕密免費分享等等，希望將G · Life態度帶給顧客。

GIORMANI旺角麥花臣旗艦店會不定期舉辦五感體驗工作坊、手工香水調香工作坊、裝修防伏絕密免費分享等活動。

店舖地址：旺角奶路臣街38號麥花臣匯地下

官網：https://giormani.com/zh-hant

會員登記傳送門：https://promo.giormani.com/HK01

G · VIP優惠詳情：https://www.giormani.com/zh-hant/GVIP

¹10年免費內結構保養受條款及細則約束。

（資料及相片由客戶提供）