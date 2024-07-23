港版體能之巔現身中環！？「AIA友邦好生活節」必睇攻略

空中飛躍、四指懸吊、徒手爬坡……這些挑戰參加者體能、肌力、集中力、臨場應變能力的忍者障礙運動「Ninja Challenge」，在電視節目就看得多，現實你又想不想挑戰一下？7月27日至8月4日在中環AIA Vitality公園舉行的「AIA友邦好生活節」，將會舉辦中環第一個戶外Ninja Challenge，除了可以參加時間挑戰賽，另外亦歡迎大朋友小朋友一起免費參與工作坊，初嘗忍者體驗！同場另有「天空之鏡」靚靚影相打卡位、戶外打機遊戲、趣味工作坊、Chill Zone慢活空間等精彩活動！活動全部免費開放予公眾一齊參加，立即爬文了解玩樂五大攻略！



攻略一：挑戰中環首個戶外Ninja Challenge 設11關卡極刺激

大家有機會對Ninja Challenge陌生，但其實忍者障礙運動已經變成全球人氣運動！Ninja Challenge源於日本電視比賽節目，忍者障礙訓練設有障礙物和關卡，由淺入深，參加者要鬥快完成。後來Ninja Challenge更紅到歐美，不過在香港就較少可以玩到，而家隆重登陸中環，成為第一個戶外忍者障礙挑戰賽！

今次「Ninja Challenge時間挑戰賽」，只要夠16歲即可免費參加，參賽者需要以最快時間完成11個精心設計的障礙關卡，與其他參賽者一較高下！如果你對自己體能充滿信心，又或一向是忍者障礙賽的愛好者，當然不要錯過在中環摩天輪下的限定忍者體驗！

如果你是新手，同樣心思思想體驗一下做忍者的好玩之處，就不能錯過「Ninja Challenge工作坊」！6歲小朋友到60歲老友記都可以免費參加的「Ninja Challenge工作坊」，每節50分鐘，現場將有專業持牌教練教授參加者有關基本技巧，包括身體擺動、手眼協調、跳躍技巧及攀爬能力等，11個精心設計的關卡難度亦各有不同，個個都好玩刺激，不妨一家大小一起參與，看看大家能力可以到第幾關！

需先於網上登記，名額有限，先到先得 aia.com.hk/AOB

攻略二：期間限定「天空之鏡」打卡Chill爆維港

相信做完以上激烈運動，是時候需要休息「呌呌」，活動就特別為大家設計出可以反映中環摩天輪的天空之鏡打卡位，讓大家可以與親朋好友一起在巨大水池的倒影拍照留念！另外Chill Zone慢活空間，則讓大家在這繁忙的都市中找到喘息的空間，學習由身體到腦袋都「停一停、靜一靜」，真正放空休息一下，放下日常生活的壓力。

攻略三：齊齊打機考驗手速反應x眼力結合！走向健康目標

玩完體能運動，就要繼續挑戰電競運動！大家可以透過8米高大型屏幕，勁玩挑戰「十億」手速的電子遊戲，同時運用眼力及腦力，與朋友一起較量！其中遊戲需要取得不同美食得分，提醒大家雖然日常除了選擇適合自己的營養食物之外，也該選擇令人心情愉悅的美食，心靈健康一樣好重要呢！

攻略四：大量好玩工作坊 總有一款你鍾意

同場的舉行一系列趣味工作坊，當中包括讓人揮灑汗水的足球訓練、親子齊鼓樂、零基礎也可以開心跳的Zumba舞等，另外你亦可以挑戰 Carbon Wallet減碳獎賞平台的環保獎賞互動小遊戲，讓你度過一個開心、健康、好玩的下午！

需先於網上登記，名額有限，先到先得 aia.com.hk/AOB

攻略五：備好「AIA Vitality 健康程式」 參加活動賺積分

如果你是「AIA Vitality 健康程式」會員，你更可透過完成Ninja Challenge及趣味工作坊有機會賺取額外「AIA Vitality 健康程式」積分。詳情可參閱「AIA Connect友聯繫」內的公告。

AIA友邦好生活節

日期：2024年7月27日至8月4日

開放時間：星期一至五：15:00 - 23:00、星期六、日及公眾假期：11:00 - 23:00

地點： AIA Vitality公園 （中環民光街33號、摩天輪側）

註：場內設有飲水機，大家可自備水樽補充水份。

開放時間或會因應當日舉行的特別節目以及天氣情況而有所更改，想了解更多詳情，請瀏覽：aia.com.hk/AOB

AIA友邦好生活節簡介

怎樣才是健康？其實健康不只一種定義，友邦香港 (AIA) 全力推動全新品牌活動平台「再想健康」 (Rethink Healthy)，鼓勵大眾改變看待健康的固有想法，將健康視作身體、心理、財務和環境健康之間的平衡，一起實踐自己專屬的「健康長久好生活」。今個暑假，AIA在中環AIA Vitality公園帶來「AIA友邦好生活節」，號召市民大眾一同參與，一起「再想健康」。

（資料及相片由客戶提供）