中秋月餅製作班推介｜奶黃月焗製新手零失敗　記者實測：好幸福

臨近中秋，又到買月餅的時候啦！原來香港除了許多著名的月餅選擇，亦有月餅diy工作坊，可以讓大家體驗親手整月餅的樂趣。《香港01》「好食玩飛」記者獲邀參加奇華一個月餅製作班，體驗親手整奶黃月餅，即使新手亦零失敗，更加可以現焗現食，實在太幸福啦！



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中秋月餅製作班｜記者實試不怕炒車

開始時師傅會耐心講解一次過程，十分詳細，然後才輪到學員們製作。正式的奇華月餅班會讓參加者從製作餅皮開始，然後親自蒸餡、包餡、壓膜及焗製。

包餡要先將餅皮壓成厚薄適中的船型，然後輕輕將奶黃餡放入餅皮中，記者一開始不太熟悉包餡，不小心整爛餅皮，好彩月餅班每一檯都配有小助理，即刻幫手補救，十分貼心。有不懂的地方也可以即場問師傅，烘焙新手都絲毫不用懼怕炒車！

壓膜時，師傅示範先在模具中倒入麵粉以防止粘模，師傅提醒如果麵粉太多，月餅表面則會有顆粒感，但太少便會粘住模具，導致月餅不成型，所以對於粉量的掌握也需要控製得當。最後按壓脫模便可以送進焗爐啦～

月餅在焗製的過程中已經滿屋飄香，看到親手製作的月餅出爐，還可以現場即食或帶走與家人朋友分享，實在太滿足啦！記者在現場就忍不住試了一件，熱辣辣兼奶香濃郁，是幸福的味道。

奇華月餅烘焙班｜附價錢

奇華今年共開設3個月餅工作坊，目前在7月至8月開放網上預約，3個課程時長均在180分鐘左右。

今年全新推出的「桃花酥及小兔奶皇月餅班」（650元），教大家製作入口啖啖蛋黃奶皇香的月餅，與鬆化香甜的豆沙餡桃花酥，完成後能帶走成品桃花酥及小兔奶黃月餅各3件。

粉嫩的桃花酥和可愛的小兔月餅。（奇華餅家官方網站）

也有「字母造形迷你月餅班」（680元），學員們能夠親手製作蛋黃蓮蓉和蛋黃豆沙口味的迷你月餅，還能印上自己喜歡的字母或圖案，非常有意義，完成可以帶走成品兩種口味各4件。

自選字母及圖案，適合送禮，有心思！（奇華餅家官方網站）

最可愛的是今年的中秋課程「mofusand奶皇月餅烘焙班」（660元），成品是mofusand貓咪和肉球造型，口味也十分獨特，是清新的柚子奶皇和濃厚的黑芝麻奶皇口味。完成後可以帶走兩種口味月餅各3件，還有mofusand中秋限定的精美禮品。值得一提的是該課程提供親子班（690元），十分適合中秋帶小朋友來體驗。

mofusand奶黃月餅，貓咪造型十分得意，肯定是小朋友最愛。（奇華餅家官方網站）

奇華x NOC 咖啡奶黃月餅｜搶先試食

今年奇華和NOC Coffee Co. 推出新品「咖啡奶黃月餅禮盒」（原價268元），禮盒包括2件軟心咖啡奶黃月、2件軟心紅桑子奶黃月和4包NOC特調掛耳咖啡包。

記者幫大家搶先試食，本身以為味道會突兀，但原來咖啡和月餅的配搭也能如此出色，咖啡奶黃月有3重咖啡味，中間更是流心的咖啡餡，記者偏愛紅桑子奶黃月，酸甜清新、不會膩，配上一杯精品掛耳咖啡，恰到好處。

流心的咖啡紅桑子奶黃月餅，酸甜清新、咖啡味濃郁。（林樂昕攝）

在7月8日至8月1日期間，可以在指定奇華餅家分店以208元的預購優惠價購買「奇華x NOC 咖啡奶黃月餅禮盒」禮券，咖啡愛好者不容錯過。

奇華與NOC攜手打造的咖啡奶黃月餅。（林樂昕攝）

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