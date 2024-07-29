暑假好去處｜「領展可持續未來館」綠色生活提案　有得玩又有得學

又到暑假，不少家長正為子女精心安排暑期節目，炎炎夏日不想大汗滴細汗，不妨參與室內活動，寓學習於娛樂！「領展可持續未來館」最近推出全新主題「再生地球 – 解構循環經濟」，同大家探索善用地球資源。大小朋友可到館內的「生物資源觀察室」觀察活生生的黑水虻如何分解廚餘、在「沙中尋寶」區的小沙池中發掘「寶藏」、到「小海龜救海洋」體驗互動遊戲，將館內六大提案融入日常生活中，共建綠色生活圈，無論大人小朋友，都可以為地球出一分力！



什麼是「循環經濟」?

相對於以往「線性經濟」的資源消耗模式，近年備受倡導的「循環經濟」模式，強調透過資源回收和循環再用，將廢棄資源重新投入消費和生產過程，創造可持續的循環周期。商家在生產時會優先選用更可持續性的原材料、更環保的包裝，以及在產品和零件設計上，優先考慮日後維修和翻新的方便程度。另外，應用新科技及自然為本的方案，亦可幫助社會解決環境和廢物污染的問題。

提案一︰「生物資源觀察室」 觀察蟲蟲清道夫黑水虻

未來館與海塑基金會合作設立「生物資源觀察室」，讓大眾認識如何應用自然為本的解決方案，化解各種環境挑戰。穿上實驗袍，走入觀察室，一探活生生的黑水虻如何分解廚餘。這種來自南美洲的獨特昆蟲有「廚餘界清道夫」之稱，每條幼蟲可消耗二至三公斤的食物，化成飛蟲後則變成動物飼料，而其蟲糞亦可用作為有機肥料，促進循環經濟。

在「生物資源觀察室」，參觀人士可穿上實驗袍，認識人類如何應用自然為本的解決方案，化解各種環境挑戰。

黑水虻幼蟲可以有效地處理大量廚餘，每條幼蟲在其生命周期中可以消耗二至三公斤食物。

竹子不單是大熊貓的食物，更可在短時間內讓受污染的土地復原，透過光合作用吸收大量二氧化碳，為不同物種提供食物和棲息地，有助維護生物多樣性。近年開始探索以竹作為建築材料，質地堅韌且能吸收二氧化碳，說不定未來大家會住在用竹製成的房子之中。

竹結構堅韌，可用來製作建築材料，或取代塑膠製成可生物降解的物品，如吸管、牙刷和餐具。

大家亦可透過顯微鏡觀察有大自然「綠色黃金」之稱的微藻，能夠在水中迅速生長和繁殖，透過光合作用產生氧氣，更已被廣泛應用於食品、保健產品、化妝品和生物塑膠。

被視為大自然「綠色黃金」的微藻，能夠在水中迅速生長和繁殖，透過光合作用產生氧氣，更已被廣泛應用於食品、保健產品、化妝品和生物塑膠。

提案二︰「沙中尋寶」保持海洋清潔

保持海洋清潔人人有責，未來館與海塑基金會合作設立「沙灘垃圾認領處」，展出由義工們在香港周邊海洋和海灘收集的廢物，部分物品可能令你意想不到。小孩們在暑假都愛帶着心愛的玩具到海灘玩耍，但很多時卻忘了將玩具帶走，使它們變成海洋垃圾。在「沙中尋寶」區，小朋友在特設的小沙池中發掘「寶藏」，從中學習不少玩具均由塑膠、金屬、油漆和電子零件製成，難以被分解，遺留海洋會造成污染。

在「沙中尋寶」區，參觀人士可以在小沙池發掘從海中收集得來的「寶藏」。

大家更可參加「小海龜救海洋」互動遊戲，化身為小海龜， 在海洋中攔截人類丟棄到海洋裏的垃圾，從而了解海洋垃圾對人類及生物健康的影響。

參觀人士參加「小海龜救海洋」互動遊戲，化身為小海龜， 在海洋中攔截人類丟棄到海洋裏的垃圾，從而了解海洋垃圾對人類及生物健康的影響。

小反思︰

根據環保署統計，2023年於香港海岸收集了超過5,000公噸海上垃圾。海洋垃圾不但污染環境，更會破壞生態，影響海洋生物如小海龜的健康。大家在日常減少製造垃圾之餘，下次到沙灘游水，也要記得把玩具和垃圾帶走。

提案三︰坐言起行「七大零廢行動」

減廢救地球，你我都做到。未來館與商界環保協會共同策劃「你有多廢？」專區，透過九項與廢物丟棄的相關數據，來喚起大家減廢救地球的決心。另外，藉着在日常生活中實踐Rethink（重新思考）、Reduce（減少）、Reuse（再利用）、Repair（維修）、Refurbish（翻新）、Recover（資源再生）和Recycle（回收）的「7R」七大原則，可望減少堆填區的廢物，紓緩對地球的壓力。

小反思︰

一隻發泡膠外賣咖啡杯，需要500年才能完全被分解，你會否自攜咖啡杯去買咖啡？

參觀人士可在這個認識循環經濟的展區，猜猜九項有關廢物丟棄的數據，並進一步認識「七大零廢行動」，好讓大家立即行動，減少堆填區的廢物，紓緩對地球的壓力。

提案四︰ 「永續時尚」諗清楚先好買

在「永續時尚」專區中，未來館與海塑基金會合作，展示多種新研發的可持續替代物料，包括木、竹、菌絲和廢棄漁網等，再造成柔軟耐用的產品，從而減少對傳統物料，如棉花、動物皮革和聚脂纖維的需求，以及其對環境的影響。

小反思︰

近年快速時尚（fast fashion）冒起，據一項調查顯示，衣物平均被穿上七至八次便會被丟掉，下次消費前會否先想清楚自己真正需要？

「永續時尚」專區展示多種新研發的可持續替代物料。

提案五︰轉廢為材

香港特區政府推動的「四電一腦回收計劃」，讓市民在更換指定類別的舊電器時，供應商會提供上門回收服務，幫助大家將舊電器送到WEEE．PARK化整為零，將舊機內有各種有用的物料拆出再用，賦予物料新生命。

在「香港的四電一腦」專區中，未來館讓訪客認識香港的廢電器和電子產品的回收情況，了解不同廢電產品內含的回收價值，例如廢棄電腦內的印刷電路板便包含了近20種稀有金屬，經過適當回收後可將金屬提煉出來循環再用。

小反思：

於2023年，WEEE．PARK處理約21,300公噸「四電一腦」廢舊電器，經過除毒、拆解和循環再造後，轉化為有價值的二次物料，包括鐵、銅、鋁、塑膠等，回收率超過86%。以後有舊手機、舊平板等舊電器，記得拿去回收，為廢物賦予第二生命。

「香港的四電一腦」專區介紹不同廢電器電子產品內含的回收價值。圖中的舊電視經翻新後也能展開新生命。

提案六︰「聰明的包裝」裸買新時尚

大家在日常生活中無可避免要消費，但消費也要顧及地球先生的健康，在購物時便要留意包裝物料。在「聰明的包裝」展區，未來館跟大家探討產品包裝所衍生的環保問題，以及不同的解決方案，例如商家開始簡化包裝，或採用可持續包裝物料（包括菌絲和蜂窩紙），甚至改變產品形態，以減少產品體積，從而降低對包裝物料的需求及運輸過程中的碳足跡。

「聰明的包裝」展區帶領大家探討產品包裝所衍生的環保問題。

小反思：

環境保護署於2022年的數據顯示，包裝廢物已佔全港每天固體廢物總重量22%，大家亦要以「聰明的行動」來減少包裝廢物。

「領展可持續未來館」是一個貼近市民的公眾教育平台，同時又是一個與商業夥伴、社區不同持份者交流協作的空間，促進社區實踐可持續發展。領展每天照顧不少香港人的日常生活需要，若大家在消費過程中，多些認識資源循環的選項，更有意識地作出精明的環保選擇，就可以形成一股力量，推動良性循環在市場出現。

「領展可持續未來館」

地址 : 九龍橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場 A 區 3 樓（港鐵樂富站 A 出口）

開放時間 : 每日上午 10 時至下午 6 時 30 分（最後入場時間下午 6 時）

費用 : 免費入場

網址 : http://www.linkreit.com/tc/sustainability/sustainability-lab

(資料及相片由客戶提供)