深圳西餐10間推介 ｜慶祝生日/Fine Dining/情侶約會　人均79元起

深圳西餐10間推介 ｜ 深圳吃東西出名CP值高，其實除了去吃火鍋、串燒之外，西餐也是一個好選擇！《香港01》「好食玩飛」記者為大家搜羅了10間深圳的人氣西餐廳，並分為兩個價位。平價之選有火山薯條Pizza、酥皮海鮮湯等等，人均低至79元人民幣（約86港元）！如果預算較多，更可吃到米芝蓮餐廳，絕對適合慶祝生日，以及情侶約會。即看地址詳情和交通方法！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳西餐推介 ｜500港元以下之選擇

深圳西餐推介【1】Onionio - Brunch & Bistro——火山薯條Pizza/玫瑰海鹽拿鐵

位於萬象城的Onionio - Brunch & Bistro是一間充滿法式風情和裝修雅典的西餐廳，餐廳外圍窗櫥位置佈滿七彩繽紛的花球，彷彿罝身於復古博物館一樣！餐廳內的空間感十足，每張桌子的距離都有非常寬廣的空間，私隱度瞬間倍增！

餐廳非常適合情侶慢慢品嘗食物和談天！至於食物方面，火山薯條Pizza和玫瑰海鹽拿鐵都是大熱門，火山薯條Pizza的外觀非常澎湃，Pizza薄皮完全被薯條山蓋著，加上5隻大蝦，淋上奶酪醬，吃上去更惹味邪惡！

【1】Onionio - Brunch & Bistro

地址：書城路萬象城三期1樓T132號商舖

交通：深圳地鐵2號線大戲院F岀口步行約208米

營業時間：9:30-23:00



深圳西餐推介【2】御牛紀The StoneGrill——愛爾蘭abp三角牛排/香草烤雞/岩烤牛排

擁有3間分店的御牛紀The StoneGrill店舖裝修非常獨特，牆面彩用了岩石裝飾，配合店舖的特色菜式（岩烤牛排）！搭配著暖黃色燈光，營造浪漫高雅氛圍。餐廳雙人套餐只需298元人民幣（約324港元），能吃到主打菜式，包括愛爾蘭abp三角牛排、香草烤雞、一款意粉、一份小食和兩杯飲料，如單點岩烤牛排都只是108元人民幣（約$118港元）起！

【2】御牛紀The StoneGrill

御牛紀The StoneGrill 天虹購物中心店

地址：深圳龍華區天虹購物中心三樓L347a號商舖

交通：深圳地鐵紅山站A1岀口

營業時間：10:30-22:30



御牛紀The StoneGrill 皇庭廣場店

地址：深圳市福田區福田街道福安社區福華三路118號皇庭廣場L2樓

交通：深圳地鐵4號線市民中心站/會展中心地鐵站



御牛紀The StoneGrill 海岸城店

地址：深圳海徳二道天利中央廣場A座二樓203號商舖

交通：深圳地鐵南山書城站B岀口步行約800米

營業時間：11:30-22:30



深圳西餐推介【3】Meat吃肉牛排館——炭烤美式肉湯牛排/壽星長壽麵

Meat吃肉牛排館設有室外位置用餐，外圍是紅磚牆設計，有種復古歐陸味道，室外位置還擺設了大量綠色植物，充滿渡假的氣氛。室內位置也非常寬闊，整個店面都以橙色色調的燈光為主，感覺非常温暖，而較有特色的位置是圓拱型窗口，增加了餐廳空間感！

餐廳的招牌菜是炭烤美式肉湯牛排，價值198元人民幣（約216港元）！擺盤非常精緻！五成熟的牛排相當鮮嫩，肉汁剛好鎖緊！網民更稱Meat吃肉牛排館是生日之選，店員會為壽星準備精美的桌面佈置和長壽麵，讓食客有個難忘回憶！

【3】Meat吃肉牛排館

Meat吃肉牛排館 壹方天地店

地址：深圳龍華區龍華壹方天地B區1樓L031

交通：深圳地鐵4號龍華站A岀口

營業時間：11:30-14:00 & 17:30-22:00



Meat吃肉牛排館 龍崗萬科店

地址：深圳龍崗區龍翔大道陽光里二樓

交通：深圳地鐵3號線吉祥站C岀口步行約670米

營業時間：11:30-22:00



深圳西餐推介【4】V11牛扒餐廳——威靈頓套餐 慶祝生日必去

威靈頓牛扒五成熟仍然保持肉質和粉嫩的顏色，穌皮和牛扒中間有菇菌圍繞著，令牛扒口感更加豐富！（多辣A梦@小紅書）

位於壹方天地的V11牛扒餐廳環境優雅，大量網民都推薦餐廳是非常適合慶祝生日，只要提前跟餐廳預約，餐廳當日就會為大家準備大量裝飾物，例如是氣球、掛牌等等。而餐廳最有特色的菜色是威靈頓套餐，有沙律、湯、威靈頓牛扒、意大利飯和甜品，套餐268元人民幣（約292港元）就能埋單！威靈頓牛扒五成熟仍然保持肉質和粉嫩的顏色，穌皮和牛扒中間有菇菌圍繞著，令牛扒口感更加豐富。

【4】V11牛扒餐廳

地址：龍華區人民路4022號壹方天地A區L2層030-031

交通：深圳地鐵4號龍華站A岀口步行約700米

營業時間：11:00-22:00



深圳西餐推介【5】拾號牛扒——氛圍感餐廳 酥皮威靈頓牛扒

拾號牛扒在福田區、羅湖區、寶安區都有了！大家可以從不同關口前往！拾號牛扒的裝修非常精緻，餐廳會播放輕音樂再加上柔和燈光，現場環境使人非常放鬆。雙人套餐的價格是298元人民幣（約325港元），包括蘑菇湯、酥皮威靈頓牛扒以及牛肉炒飯。酥皮威靈頓牛扒是香脆的酥皮配上嫩紅的牛扒，重點是酥皮內包裹著蘑菇醬，提升了牛扒的層次感，而且肉塊比例均勻，火侯掌控得非常岀色。

【5】拾號牛扒

拾號牛扒 卓悅購物中心店

地址：卓悅intown購物中心3樓

交通：深圳地鐵 1號/10號線崗夏站D出口步行約540米

營業時間：11:00-21:00



拾號牛扒 KKMALL店

地址：深南東路KKMALL四樓417號商舖

交通：深圳地鐵1/2號線大劇院B岀口步行約400米

營業時間：11:00-22:00



拾號牛扒 沙井店

地址：寶安區沙井街環鎮路萬科翡麗郡花園4座1樓066號商舖



拾號牛扒 海雅繽粉城店

地址：海雅繽粉城4樓

交通：深圳地鐵5號線靈芝站

營業時間：10:00-22:00



深圳西餐推介【6】Pleace2——稀少牛部位/腹心肉/心型圖案餐廳

以心型圖案為標誌的西餐廳Pleace2近年愈開愈多，店內擺設了大量心型飾物，例如是玻璃樽、環保袋等等，少女心爆棚！餐廳最熱門的菜式是椒麻炙燒澳洲谷飼腹心肉，腹心肉是非常稀少的部位，是牛最接近腰脊的位置，每隻牛只有兩塊。而味道方面，牛味非常濃郁、油脂分佈平均，再加上炸蕃薯片作配飾，擺盤的設計非常巧妙且充满創意。

【6】Pleace2

Pleace2 桌悅中心店

地址：福華路346號ONE AVENUE桌悅中心1樓L138號商舖

交通：深圳地鐵崗夏站B岀口

營業時間：10:00-22:00(星期日至四) / 10:00-22:30(星期五至六)



Pleace2 萬象城店

地址：濱海大道3001號深圳灣體育中心-1樓大地廣場B107號商舖

交通：深圳地鐵1/2號線大劇院站F岀口步行約300米

營業時間：10:00-22:00



深圳西餐推介【7】L’Avenue——米芝連二星/米其林星廚

L’Avenue是一家米芝連二星的法國餐館，由米其林星廚Maxime Gilbert主理，餐廳有室外用餐位置，享受著巴黎的優雅風情。室內位置方面，樓底非常高，使餐廳更加華麗！餐廳的午餐單人套餐會較為划算，288元人民幣（約314港元）就吃到三道高級菜，包括前菜扇貝、主菜M3西冷和甜品榛子撻！餐廳會不斷推岀新菜式，所以大家每次來，套餐的菜式都會不同。

【7】L’Avenue

地址：福田區深南大道2005號OneAvenue卓悅中心 北區N131號

交通：深圳地鐵11/14號線崗夏北站4號岀口步行約400米

營業時間：11:30-22:00



深圳西餐推介 ｜500港幣以上的選擇

深圳西餐推介【8】GENTLE L by AlanYU——米芝蓮三星/單人套餐

GENTLE L by AlanYU是一間Fine Dining法國餐廳，由米芝蓮三星級主廚開辦。六道菜式的單人套餐只需478元人民幣（約521港元），包括前菜餐包、東海大黃魚、魚子醬鮑魚龍蝦麵、石歧乳鴿腿、波士頓龍蝦麵、M5和牛威靈頓。魚子醬鮑魚龍蝦麵是最為觸目，龍蝦麵是手工意粉，入口非常彈牙，而且有蛋味掛汁再配合魚子醬，令麵條更加有層次感！

【8】GENTLE L by AlanYU

地址：深圳市深南大道1003號大中華希爾頓酒店二樓

交通：深圳地鐵2號線崗夏北站12號岀口

營業時間：12:00-16:00 & 18:00-23:00



深圳西餐推介【9】JOURNEE——兩層海鮮拼盤 法國餐廳

如果預算金額比較鬆動，可以選擇位於萬象天地的法式餐廳JOURNEE，每張桌子放著新鮮玫瑰花加上燈光昏暗為客人增添了情調，店內有吧台和室外位置，滿滿的歐陸風味，最特別的位置是愛情鎖，客人可以在卡紙上寫上字句留下足跡，做足法式禮儀，讓大家置身於法國一樣！

JOURNEE的香草烤雞、兩層海鮮拼盤和招牌椰子疏乎厘都是獨特菜式，餐廳選用了廣西的三黃雞去做香草烤雞，雞肉非常嫩口，可以再倒上香草汁做點綴。

【9】JOURNEE

地址：南山區深南大道9668號華潤萬象天地北區里巷1樓 NL118號

交通：深圳地鐵高新園站A出口

營業時間：11:30-16:30 & 17:30-23:00



深圳西餐推介【10】Le Pissenlit——十九世紀的法國觀景

Le Pissenlit是一間古典法國餐廳，門口擺放了蠟燭台，每張桌子上都會舖上新鮮花瓣，室内環境非常寬廣有獨立四人房間。餐廳充滿藝術感，有酒櫃、馬賽克瓷磚畫、手稿樂譜等等，好像去了十九世紀的法國一樣！

如果生日或特別日子訂座，餐廳也會免費佈置用餐的桌子。餐廳的招牌經典威靈頓雙人套餐的價格是798元人民幣（約870港元），前菜有餐包、酥皮批、沙律、湯和主菜牛排以及甜品，廚師會現場在客人面前烹調牛扒，增加互動。

【10】Le Pissenlit

地址：南山區聽海大道5059號壹方匯L2層L2-012號

營業時間：11:30-15:30 & 17:30-22:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略