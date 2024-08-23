實測GoGoX「30秒接單保」繁忙時間10秒成功配對　司機有禮抵讚！

最近身邊不少朋友移民或是搬屋，大量家具與電器等待接收。上週末，記者就幫朋友接收一部電視機。大型家電又重又難搬，加上天氣不穩，天雨路滑極不方便。最近留意到GoGoX 30秒冇車即賠的熱話，距離朋友搬屋的時間愈來愈近，決定call GoGoVan實測一下GoGoX 的保證是否屬實！



新用戶註冊即享 7折優惠

首先下載GoGoX App，介面順暢而且簡單易用，新用戶只要簡單填寫名稱與電話號碼即可完成註冊，輸入「GGXACT30」，更可獲7折新客優惠券，可於落單時使用。

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今次試了新功能「尊尚貨Van」，聽講貨Van更新淨同 闊落。

GoGoX App定位精準，不需再花時間輸入現在位置，更可儲存為常用地址，下次不用再輸入，尚算方便。

貼心司機服務抵讚

落單後7秒已成功配對司機，如此極速的確有驚喜。今次試了新功能「尊尚貨Van」，來了一架Benz Vitto車身乾淨靚仔，司機亦非常有禮。當看到記者搬貨時有點吃力，司機立刻幫忙協助，貼心服務抵讚！途中與司機閒談時得知，GoGoX雖不時提供優惠給客戶，但卻不會將此轉嫁到司機身上，故平台與司機關係良好，服務質素亦得以確保。

落單後7秒已成功配對司機，GoGoX果然有驚喜。

「尊尚貨Van」舒適闊落，車身乾淨企理。

當看到記者搬貨時有點吃力，司機立刻幫忙協助，貼心服務抵讚！

真人客服落力解難

到達目的地後，電視機無穿無爛。不過上到樓才發現遺漏了個人物品於車上，立即打開App諮詢客服，竟然幾分鍾內有真人客服馬上接聽並聯絡司機，司機不但沒有不耐煩，更主動約記者取回失物，整個Call車體驗簡直100分！

真人客服幫手追失物，整個Call車體驗簡直100分！

（資料及相片由客戶提供）