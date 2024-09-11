發掘不一樣的日本！ClubTourism.com 帶你體驗日本深度遊！

香港人熱愛到日本旅行，不過次次都是去東京、大阪等熱門地點食、買、玩。厭倦了千篇一律的行程，想體驗日本文化，進行深度遊，但又礙於多數日本深度遊的資料、網站都是日語，想去也不知道該從何下手。但是現在不需再為不憧日語而苦惱！深受日本人歡迎的旅遊網站 ClubTourism.com 終於推出中文版！帶你輕鬆發掘日本隱藏景點，體驗原汁原味的日本！從此告別語言障礙，深度遊日本不再是夢！

體驗不一樣的日本 發掘隱藏版秘境

除了食買玩，日本還有很多值得探索的魅力！不妨跳脫常規路線，發掘隱藏在日本列島上的獨特風光和人文風情。可以參觀古老的神社寺院，感受莊嚴肅穆的氛圍，在裊裊香火中感受時光流逝。或者選擇入住傳統日式旅館，品嚐精緻的懷石料理，在榻榻米上享受片刻寧靜。深入鄉間小路，探訪保留著傳統工藝的村落，與當地匠人交流，體驗手作的溫度，也是不錯的選擇。

熱愛自然的話，可以漫步在如詩如畫的溪谷間，聆聽潺潺流水聲，感受清新的空氣。若然喜歡海洋，則可以潛入神秘的海底世界，與色彩斑斕的魚群共舞，探索海底的奧秘。想體驗當地生活，可以參與傳統祭典、夏末初秋的煙火大會，感受當地人的熱情，體驗日本文化的獨特魅力。或是在當地居酒屋與熱情的居民聊天，品嚐特色美食，感受當地人的生活百態。學習簡單的日語，與當地人進行更深入的交流，感受不一樣的文化碰撞。

若想擺脫常規路線，感受真正的日本，ClubTourism.com就可以帶你深入日本各地，發掘隱藏版秘境，品嚐當地人才知道的美食體驗最地道的日本文化！

在田子の浦漁港欣賞富士山。

在奈良公園與梅花鹿近距離接觸。

在日本稻米之鄉感受真正的田舍風情。

深入日本各地品嚐當地人才知道的美食體驗。

深度遊日本 從ClubTourism.com 開始

ClubTourism.com 中文版隆重登場，打破語言隔閡，輕鬆助你規劃日本深度遊！ClubTourism.com 早於 2008 年就開始接待外國旅客，提供日本全國各地的深度旅遊行程，並且在 2021 年重新改版網站，提供更豐富多元的產品和服務！網站上隨時都有超過 6000 個旅遊團可供選擇，無論是一日遊、一夜兩天遊，還是想體驗日本傳統節慶、季節活動，或是前往自由行旅客難以抵達的秘境，都能在這裡找到！行程遍及日本各地，交通方式涵蓋巴士、飛機、新幹線等，絕對能滿足你對深度日本遊的各種想像！

不僅如此，ClubTourism.com更隸屬於日本大型企業近鐵集團旗下，品質服務絕對有保障！所有行程都由深入了解日本的專業規劃人員設計，並嚴格遵守日本法律，致力於為旅客提供安全、高品質的旅遊體驗。

▼ ▼ ▼精選行程推薦▼ ▼ ▼

與北海道流冰親密按觸

『貴重な「流氷タッチ体験」も♪「5つ星の宿」知床第一ホテルに泊まる ザ・流氷７景2日間』【札幌北口出発】（22724-990）

流冰，即是浮冰的意思。想親身體驗這個冬日奇景的朋友就不要錯過！這個行程將帶你入住北海道豪華住宿的知床第一旅館，飽覽鄂霍次克海的壯麗景色，更有機會欣賞到夢幻的流冰！在旅館的大廳、大浴場和早餐餐廳，都能將流冰美景盡收眼底。行程還包含搭乘網走流冰破冰船「奧羅拉號」，讓你近距離感受流冰的震撼，更特別安排「流冰觸摸體驗」，讓你踏足冰海，與流冰親密接觸！行程中也安排了品嚐當地特色美食，讓你享受視覺與味覺的雙重盛宴！（由於流冰是自然現象，可能無法保證觀賞到）

行程帶你體驗從遙遠的俄羅斯阿穆爾河漂流而來的流冰，並與當地導遊一起進行流冰觸碰體驗！

入住北海道豪華住宿的知床第一旅館，在大浴場都能欣賞到流冰。

• 出發日期： 2025年1月28、29、30日起至2025年3月上旬；詳情請到ClubTourism.com。

尊享絕佳視野欣賞日本頂級煙火競技！

『第93回土浦全国花火競技大会 土曜日開催！一般桟敷席鑑賞プラン』＜インバウンド専用＞【新宿出発】（JV585-990）

自1925年（大正14年）以來，土浦煙火大會一直是茨城縣土浦市的傳統煙火競技大會，更是日本最頂級的煙火競技盛會之一。今年的第93回土浦全國煙火競技大會，更在三連休的星期六舉行，相信會吸引到日本全國無數人前往欣賞！

ClubTourism.com將帶你近距離觀賞這場煙火競技大會！並安排入座擁有絕佳視野的「一般桟敷席」，近距離感受震撼人心的視覺效果。大會上，來自日本全國的頂尖煙火匠人將施展精湛技藝，呈現絢麗多彩的藝術煙火，更有機會欣賞到榮獲內閣總理大臣獎的精彩表演。行程貼心附贈原創體育場坐墊，讓你舒適地享受這場視聽盛宴。

舉行日期：2024年11月2日（星期六）預計17:00開始；詳情請到ClubTourism.com。

一個人都可以浪漫！五大紅葉名所一次收集！

『1名1室同旅行代金！盛岡市内に宿泊 宮城・秋田・岩手・青森の紅葉の競演 秋の東北⑤つの紅葉めぐり 2日間』＜1名1室同旅行代金＞（27412-990）

想獨自一人踏上秋日旅程，暢遊東北五大紅葉名所，又礙於不少行程都是二人Up？這個專為單人設計的紅葉之旅就最適合你！行程將帶你探訪被譽為「小京都」的角館，漫步於染紅的古老街道；欣賞鳴子峽深邃峽谷中層林盡染的壯觀景象；漫步於奧入瀨溪流，感受溪水與紅葉交織的詩情畫意；在十和田湖畔，沉浸於被紅葉環繞的靜謐氛圍；最後登上八幡平，將東北的秋日美景盡收眼底。行程安排舒適，讓你盡情享受這趟紅葉之旅。

• 出發日期： 2024年10月中旬；詳情請到ClubTourism.com。

期間限定上線優惠

上線優惠期間，購買旅行費用超過10,000日元可獲得1,000日元優惠券，超過20,000日元可獲得2,000日元優惠券！即上Club Tourism.com中文版網站，發掘屬於你的深度日本旅遊行程，展開難忘的日本之旅！

（資料及相片由客戶提供）