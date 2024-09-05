直航飛新彊增港人旅遊意慾　喀什地區旅遊推介會氣氛熱烈

今年7月中國南方航空新增新彊喀什至香港直飛航線，讓大家可以用約6小時就飛到4900多公里外的南疆，港人赴新疆旅遊就更便利。8 月 30 日喀什地區文旅廳假銅鑼灣富豪酒店舉行新疆喀什旅遊推介會，介紹歷史悠久、文化豐厚、風情獨特的喀什為何擁有「不到喀什不算到新疆」的美譽！當日吸引到不少香港旅遊業界及市民參與，現場除了有歌舞表演，更舉行問答遊戲，送出新疆玉手鐲及圍巾等，氣氛高漲！



喀什豐富旅遊資源 推介精品旅遊路線

會上喀什地區文旅推介官李江江以為大家詳盡介紹了喀什地區的文旅產業，從古老的歷史遺跡到壯麗的自然風光，再從獨特的民俗風情到豐富多樣的美食文化，全方位展現了喀什的獨特魅力。此外，推介官還詳細介紹了精心規劃的旅遊線路，這些路線涵蓋了歷史文化遊、自然風光遊、民俗風情遊等多個主題，其中路線新包括玄裝東歸徒步之旅，讓大家一走玄奘西行取經的絲綢之路，當中更會經過世界第二大塔克拉瑪干大沙漠，相信對很多歷史及遠足迷來說極具吸引力，另外喀什還是享譽中國、享譽全球的瓜果之鄉，大家9至10月就可以到喀什品嚐最甜的石榴。他更介紹喀什地區位於世界古文明的交會地，單單喀什古城景區有非物質文化遺產項目30多個，銅器、花帽、土陶、藥茶等，喀什古城裡就有63家店家傳承傳統技藝。為大家可以親身體會喀什的民族風情，各位來賓都獲贈花帽，以及可以欣賞到喀什地區歌舞劇團的演員帶來的精彩的歌舞表演！

喀什地區歌舞劇團載歌載舞，最後更邀請現場出席的嘉賓、觀眾一起共舞。

喀什地區文旅推介官李江江與主持落力講解新彊「北疆看風景，南疆看人文」的特色，其中胡楊被稱為「沙漠英雄樹」，而全國90%以上的胡楊都生長在新疆，大家可以在金秋時節到新疆金湖楊國家森林公園，欣賞入秋黃葉如染，如詩如畫的景色。

台上主持邀請會上來賓一起戴上新疆民族傳統服飾的花帽，感受新疆文化。

問答遊戲環節，只要舉手答對新彊文化、地理、旅遊等問題就可以獲得新彊特產獎品。

喀什與香港兩地的協會和企業更在會上簽署戰略合作框架協議，喀什地區文旅推介官李江江指：「好高興可親身向香港各界推介喀什豐富的旅遊資源和精品旅遊線路，我們將不斷提高服務水平，為香港及大灣區遊客提供更優質的旅遊體驗，確保每位到訪喀什的遊客都能收穫難忘的美好回憶。」

喀什地區旅遊協會、導遊協會與香港中國旅遊協會，香港專業導遊總工會，以及喀什旅行社代表與香港中國旅行社，分別簽署了戰略合作框架協議，為兩地文化旅遊交流搭建橋樑。

（資料由客戶提供）