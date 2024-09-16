M+夜不同：藝裳共奏｜郭培時裝藝術展／刺繡工作坊／陳蕾任嘉賓

M+夜不同：藝裳共奏！M+在今年10月、11月及12月將與華納唱片亞洲聯合策劃「M+夜不同」活動，除了可以欣賞到全新特別展覽，亦有陳蕾、張蔓姿等歌手及DJ演出，現場更有多個藝術工作坊及導賞活動，讓你發掘博物館不一樣的一面！立即睇文了解詳情啦！



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M+ 全新特別展覽「郭培：藝想天開」 展出Rihanna禮服

M+將有全新特別展覽「郭培：藝想天開」，由2024年9月21日起至2025年4月6日於M+展出。「郭培：藝想天開」更是郭培在東亞地區的首個大型作品展！

郭培是中國頂尖時尚藝術家，她的作品主要圍繞中國傳統工藝和當代美學，結合中西式的剪裁，以獨特的時尚表達、精湛的製衣技術及刺繡而為人認識。

展覽將會展出郭培超過40件經典秀場系列和早期作品，包括美國流行音樂天后Rihanna在2015年Met Gala所穿着《一千零二夜》系列的《黃皇后》禮服，以及《一千零二夜》的《青花瓷》、《極樂島》系列的《大金船》等。

M+ 全新特別展覽「郭培：藝想天開」

展覽日期：2024年9月21日起至2025年4月6日

門票價格：HK$160

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M+夜不同：藝裳共奏 邊飲邊睇陳蕾、張蔓姿演出

為配合M+全新特別展覽「郭培：藝想天開」，「M+夜不同」將在2024年10月4日與華納唱片亞洲聯合策劃一系列結合時尚與流行音樂的精彩活動 ！

「M+夜不同：藝裳共奏」將於10月4日舉行。（圖片來源：M+）

10月的「M+夜不同」將以「藝裳共奏」為主題，參加者除了可以憑活動門票於活動當晚22:00前參觀「郭培：藝想天開」特別展覽及所有標準門票展覽展廳外，活動更將邀請歌手陳蕾、張蔓姿、Lewsz及向洋擔任特別嘉賓在現場表演，更有DJ Ming Wong及DJ Samir的音樂演出，值得期待！

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在場內更可以購買酒精和非酒精飲料，一邊品嘗美酒、一邊chill住聽歌再欣賞藝術作品，絕對是一大享受！

夢幻描繪／集體刺繡工作坊 合力製作刺繡作品

除了音樂表演及特別展覽外，現場還有M+策展團隊帶領導賞團、夢幻描繪工作坊及集體刺繡工作坊。夢幻描繪工作坊讓你可以體驗如何訂製作品，與其他人一起仔細描繪、創造一套夢幻服裝！集體刺繡工作坊則可體驗郭培的工匠精神，以簡單的技巧與其他參加者合力製作一幅刺繡作品，帶你走進中國頂尖時尚藝術家郭培的日常！

「M+夜不同：藝裳共奏」亦有推出不同優惠，M+會員及贊助人可以免費入場，M+贊助人更可最多可帶同三位賓客免費參加！尚未成為會員或贊助人也不要緊，由即日起至2024年12月6日，只要使用優惠碼「NIGHT2024S2」成為M+會員，即可額外獲贈一個月會籍有效期！不過要注意活動只限18歲或以上人士參加。

M+夜不同：藝裳共奏（本活動只限18歲或以上人士參加）

活動日期：2024年10月4日（星期五）

活動時間：19:00 - 00:00

（22:00前參觀「郭培：藝想天開」特別展覽及所有標準門票展覽展廳）

門票價格：HK$240

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