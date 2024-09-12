走進霍格華茲！澳門倫敦人「哈利·波特™️：展覽」6大沉浸式展區

百萬哈利·波特粉絲的潮聖地「哈利·波特™：展覽」現已登陸澳門倫敦人！無需飛到英國，便可在亞太區首站「哈利·波特：展覽」開展不一樣的魔法體驗，大人小朋友都不能錯過。佔地超過30,000平方呎，設有超過20個主題展區，讓「麻瓜」們沉浸在哈利·波特的魔法世界之中，同時可以透過生動的創新技術和互動遊戲重溫《哈利·波特》和《怪獸》系列電影以及東尼獎獲獎百老匯舞台劇《哈利·波特：被詛咒的孩子》中的重要時刻、故事人物、場景佈置及怪獸。甫踏進展覽，戴上腕帶，就可以選擇自己的霍格華茲™家族、魔杖及專屬護法，並將旅程記錄下來，建立專屬的巫師檔案，你準備好玩轉6大魔法展區，開展魔法之旅了嗎？



6大魔法展區 投入經典世界

相信各位哈利·波特迷已經熟讀小說，電影亦翻看過很多遍，但將原著小說變成電影的過程你又知多少。在《從紙本到熒幕展區》展示被封印在古靈閣金庫中的《哈利·波特與魔法石》首版，亦可了解到電影製作的過程與細節，並透過珍貴的電影片段和經典台詞，與大家重溫精彩故事情節。

以多媒體體驗為主的《霍格華茲城堡展區》，學校中不同的電影場面一一重現，參加者的名字將出現在牆上，正式成為魔法世界的「麻瓜」！與渾拚柳、催狂魔和劫盜地圖來個近距離接觸，感受魔法世界的奇幻氛圍。

穿越走廊，到達《霍格華茲學院》戴上分類帽，看看你會被分到哪個學院吧！葛萊芬多、史萊哲林、赫夫帕夫還是雷文克勞？每個學院都有其獨特的魅力，記得在學院的彩色玻璃窗前留下你的身影。

來到《霍格華茲城堡展區》，在這個標誌性的禮堂中，訪客可見證霍格華茲學院的各個盛大慶典。

來到《霍格華茲教室》展區，在魔藥教室裡調製神奇的魔藥，在占卜學教室裡預測未來，在草藥學溫室裡種植曼德拉草，在黑魔法防禦術教室裡練習魔咒，每個教室都充滿驚喜，大家可以透過觸控顯示屏，大玩魔法課程和遊戲互動，親身體驗魔法課程的樂趣。現場更有齊四大學院場景戲服及道具，是粉絲盡情打卡必到之地。

探索《海格的小屋及禁忌森林》展區，在溫馨的海格小屋，與可愛的牙牙打個招呼，然後鼓起勇氣，進入神秘的禁忌森林，與獨角獸、半人馬和八眼巨蛛來個難忘的邂逅。

回到故事的開端，大家終於有機會學哈利·波特擠身在樓梯下的櫥櫃間，當然要盡情打卡！

提起故事的經典情節，又怎少得魁地奇比賽呢！大家可在展區比賽投籃，將空中球賽神還原。

魔法大戰一觸即發！立即與家人摰愛挑戰緊張刺激的霍格華茲之戰。

離開前記得到訪紀念品專門店，挑選心儀的魔法禮物，必試最受歡迎的朱古力蛙和奶油啤酒，當然要入手獨家限定商品，帶走屬於你的魔法世界回憶。

地點：澳門倫敦人

地址：澳門路氹連貫公路

時間：每日上午11時 - 晚上7時（最後入場時間為晚上6:15時）

交通：乘搭澳門倫敦人免費穿梭巴士可直達，開出地點及班次可參考度假村官方網站

門票收費：

成人︰港幣/澳門幣218 元起

兒童︰港幣/澳門幣168 元起

購票詳情︰

https://hk.londonermacao.com/macau-events-shows/harry-potter-exhibition.html

https://hk.cotaiticketing.com/shows/HPExhibition.html

(資料及相片由客戶提供)