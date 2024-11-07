北上攻略｜「廣州長隆度假區」兩日一夜　大開眼界之旅！

北上玩樂已經成為港人習慣，而最近大熊貓熱潮來襲，「廣州長隆度假區」絕對是大家不得不提的一個名字，事關這裡擁有足足16隻大熊貓！度假區除了讓遊客能親親大自然，欣賞罕見動物外，更有刺激的長隆歡樂世界和世界級國際大馬戲！即刻去片和睇內文了解廣州長隆最盡興和最抵玩的打卡熱點！



今次北上攻略，將會以兩日一夜作行程規劃，務求讓大家玩盡廣州長隆度假區的必去之處。廣州長隆設有多個不同主題公園，是中國第一批國家5A級旅遊景區，而作為焦點旅遊景區，前往廣州長隆的交通相當方便，只要在香港乘搭高鐵直達廣州南站，到站後再轉的士，全程只需一個小時多便可抵達！

長隆歡樂世界：機動遊戲朝聖之地

早上由香港出發，中午便已經到達廣州長隆，第一日行程以刺激為主，是機動遊戲狂迷必去的朝聖之地、「長隆歡樂世界」中的「尖叫地帶」。當中包括「全球過山車之王」垂直過山車，以及曾創下健力士世界紀錄的「十環過山車」，單是這兩項機動遊戲已足以讓人叫破喉嚨。如果還未玩得過癮，還有火箭過山車、急流勇進和超級大擺錘等新穎機動遊戲等待大家挑戰。

垂直過山車。

超級大擺錘。

適逢萬聖節，廣州長隆的「長隆玩聖節」限時活動亦再度登場，其中的5大主題場景有多種互動玩法，而12間不同主題驚悚體驗館則包含6間經典和6間全新主題鬼屋（5間鬼屋+1部電影），務求令大家驚慌到失聲。另外，同場更有巨型玩聖節花車大巡遊和玩聖煙花電音節，氣氛滿分，近千名高顏值NPC天團亦即場與大家互動，絕對是打卡必到之處。

巨型花車和高顏值NPC天團是「長隆玩聖節」打卡熱點。

巨型花車和高顏值NPC天團是「長隆玩聖節」打卡熱點。

長隆酒店/熊貓酒店：特色住宿體驗

享受完刺激的一日，當然要到酒店好好休息一下，廣州長隆度假區的長隆酒店和熊貓酒店均是熱門的選擇。長隆酒店是主打樹林生態的度假風酒店，被滿滿的綠色植被包圍，在酒店裡也能深切感受到大自然的氣息；熊貓酒店則是以熊貓三胞胎為主題的親子酒店，每個角落都是卡通元素，猶如進入一座奇幻的熊貓城堡。兩間酒店的自助餐均有大量選擇，而且同樣需5分鐘便可直達水上樂園、歡樂世界和大馬戲，亦有穿梭巴士乘坐快速到達動物世界，相當方便。

長隆酒店是主打樹林生態風格（左），熊貓酒店則是以熊貓三胞胎為主題（右）。

長隆野生動物世界：全球動物種群最多

第二日的行程以輕鬆為主，首先去全球動物種群最多的大型野生動物保護區「長隆野生動物世界」了解大自然。長隆一直積極參與野生動物保護和科研工作，致力於保護瀕危物種，孕育超過500多種野生動物以及全球唯一大熊貓三胞胎。園區更是模擬自然棲息地，為動物提供舒適的生活環境，並設有多個主題區域。遊客可以餵食動物、參加表演及教育活動，增強對動物保護的認識。動物世界設有特色小火車、360°全透明空中纜車和講解動物科普驛站，讓大家邊玩邊學動作知識，更可到熊貓餐廳坐在窗邊與熊貓一起用餐！

長隆野生動物世界是全球動物種群最多的大型野生動物保護區。

孕育超過500多種野生動物以及全球唯一大熊貓三胞胎。

長隆國際大馬戲：蜚聲中外的馬戲表演

來到程旅的最後一站，將會以令人目不暇給的「長隆國際大馬戲」作結。表演秉承「中國創意、全球整合」的理念，由來自20多個國家，橫跨亞洲、歐洲、美洲、非洲等300多名的馬戲精英同台演繹。其中融合了雜技、舞蹈、音樂與特技，充分展現全球頂尖表演團隊和藝術家們的卓越技藝與無限創意，更是運用最先進的燈光、音響、超大的森林實景式的舞台佈置，不僅大幅提升舞台的震撼力，更讓觀眾全程沉浸其中，帶來無與倫比的感官體驗與極致娛樂享受，是蜚聲中外的國際馬戲界的名牌。

長隆國際大馬戲秉承「中國創意、全球整合」的理念，由來自20多個國家，橫跨亞洲、歐洲、美洲、非洲等300多名的馬戲精英同台演繹。

廣州長隆住宿套票優惠！

現時廣州長隆推出酒店住宿連樂園套票優惠，一個價錢包一晚住宿，同時玩盡「動物世界」、「歡樂世界」及「飛鳥樂園」三大園區，如有興趣請即瀏覽： https://s.klook.com/c/E1xK2L4518

（資料及相片由客戶提供）