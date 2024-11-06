全港放狗好去處12大｜10萬呎草地日落海景　免費狗公園＋商場設施

最近天氣開始轉涼，秋高氣爽正好帶狗狗一起出門，近年不少有不少寵物友善的商場、寵物共享公園，讓狗主可以帶著狗狗一起進出！這次《香港01》好食玩飛將會向大家介紹20個寵物好去處！香港、九龍、新界區都有，總有一個在你附近！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

九龍區

寵物好去處2024【1】西九文化區

西九文化區是九龍區放狗好去處。（資料圖片）

西九文化區設有「寵物區」，場內的「苗圃公園」、「藝術公園」都有大片草地供狗狗散步，而且旁邊就是維多利亞港，可以一邊散步、一邊欣賞海景，非常寫意。西九文化區更是港人野餐的熱點！狗主可以帶著野餐食物、用品，在草地上跟狗狗悠閒地渡過一天。而且西九文化區地點非常就腳，是九龍區狗主放狗的好去處。

西九文化區

地址： 九龍尖沙咀柯士甸道西88號

開放時間： 上午6時至晚上11時



寵物好去處2024【2】啟德跑道公園

啟德公園擁無敵海景、十萬呎草地（資料圖片）

啟德跑道公園位於九龍東的啟德郵輪碼頭內，設有1.5公頃大草地，而且草地保養得宜，狗狗可以自由在草地上奔跑放電，由於公園兩面臨海，更可觀賞維港、鯉魚門一帶的美景，同樣是寵主帶著狗狗去野食的好地點。地點比較遠離商場，所以較少人前往，寵主可以舒適地放狗。

啟德跑道公園

地址：九龍啓德承豐道33號啓德郵輪碼頭

開放時間：上午7時至晚上11時



寵物好去處2024【3】荔枝角 D2 Place

D2 Place是香港少有的寵物友善商場，雖然狗狗在商場範圍不能「落地」，但商場一期天台設有寵物共享休憩空間，狗狗可以在該空間走動，場內提供仿真草地及寵物玩樂設施供寵物使用，還有，狗狗可以放心在草地上放電。

荔枝角 D2 Place

地址：荔枝角長義街9號

開放時間：上午10時至晚上10時



香港區

寵物好去處2024【４】山頂道花園

狗狗都可以進入山頂公園。（資料圖片）

山頂道花園 是寵物共享公園，位置雖然不太就腳，如果由山頂廣場起步都需要步行20分鐘，不過現場的景色優美，有一大片草地供寵物奔跑，還可以從山上飽覽維港景色！而且山頂廣場是寵物友善廣場，狗狗更加可以直接落地！

山頂道花園

地點：香港山頂

開放時間：24小時開放



寵物好去處2024【5】中西區海濱長廊 – 中環段

公園在海濱長廊範圍內，站在園內亦可眺望維港海景。（資料圖片）

中西區海濱長廊（上環段）設有狗公園，面積約1500平方米。公園在海濱長廊範圍內，站在園內亦可眺望維港海景。公園範圍不大，但基本設施一應俱全，包括長椅、垃圾桶、狗糞收集箱、洗手設備及狗廁所。

中西區海濱長廊 – 中環段

地址：金鐘龍和道

開放時間：24小時開放



寵物好去處2024【6】鰂魚涌海濱花園

帶著狗狗散步的同時可以欣賞到維多利亞港的美景，還可以吹吹海風（資料圖片）

鰂魚涌海濱花園的寵物公園佔地3000平方米，帶著狗狗散步的同時可以欣賞到維多利亞港的美景，還可以吹吹海風。雖然寵物公園內的配套比較少只有狗糞收集箱、涼亭和長椅，但已經能滿足一般放狗的需要。

鰂魚涌海濱花園

地址：鰂魚涌海裕街

開放時間：24小時開放



新界區

寵物好去處2024【7】將軍澳環保大道寵物公園

將軍澳環保大道寵物公園基本設施一龐俱全，狗廁所、遊玩設施統統都有。（資料圖片）

將軍澳環保大道寵物公園是將軍澳區最大的寵物公園，佔地有4000平方米，並劃分3個寵物專區，基本設施一龐俱全，狗廁所、遊玩設施統統都有，合共有5個青草地，供狗狗自由地奔跑，更可以遠眺將軍澳海濱，景致相當怡人。即使不是住在寵物公園附近，亦可以駕車而至，現場有停車場可供租用。

將軍澳環保大道寵物公園

地址：西貢將軍澳唐賢街

開放時間：上午7時至晚上11時



寵物好去處2024【8】沙田新城市廣場寵物同樂園

沙田新城市廣場寵物同樂園的佔地2500呎，設有多款寵物玩樂設施。（官方圖片）

沙田新城市廣場寵物同樂園的佔地2500呎，設有多款寵物玩樂設施，例如踏跳台、繞杆、平衡木、跳圈等等，集打卡、訓練及遊玩於一物，而且現場設有洗手盆、寵物洗手間、Dog Parking及寵物車泊車位，是個非常寵物友善的地方。

沙田新城市廣場寵物同樂園

地址：新界沙田正街 (港鐵沙田站A出口)

開放時間：上午10時至晚上10時



寵物好去處2024【9】彭福公園

彭福公園是元祖級的寵物友善公園（資料圖片）

位於沙田馬場內的彭福公園是元祖級的寵物友善公園，至今仍然是不少狗主放狗的首選，全因現場有一片極大的草地，適合狗狗跑步、玩耍，寵主亦可以帶備食物、野餐墊到現場野餐，而且附近有不少住宅區，區內的寵主要帶狗狗去散步都非常方便。

彭福公園

地址：新界沙田區沙田馬場跑道內圍中央

開放時間：上午7時至下午7時半（試閘日於09:30開放／一般為星期二及五)



寵物好去處2024【10】屯赤公園

屯赤隧道入口附近的浩和街被譽為「港版邁亞密」（資料圖片）

屯赤隧道入口附近的浩和街被譽為「港版邁亞密」，超長沿海堤壩景觀開揚，旁邊更有大片草地，非常適合狗狗散步，沿途還有一整列棕櫚樹，日落時分配椰林樹影，彷如置身外國度假。

屯赤公園

地點：屯赤隧道近入口附近浩和街

開放時間：24小時開放



寵物好去處2024【11】藍地寵物公園

藍地寵物公園最受狗狗歡迎的就是沙池（資料圖片）

藍地寵物公園位於屯門港深西部公路橋底，由於公園位於高速天橋下，即使下雨也不受影響。公園佔地2772平方米，場內的寵物玩樂設施非常多，當中最受狗狗歡迎的就是沙池，不少狗狗都喜歡在沙池玩耍。

藍地寵物公園

地址：青山公路與黃崗圍路交界 (港深西部公路橋底)

開放時間：24小時開放



寵物好去處2024【12】粉錦公路公園

粉錦公路公園現場環境相當優美。（資料圖片）

粉嶺高爾夫球場早年被政府收回後，改名為「粉錦公路公園」，並開放給公眾使用，當中設施有寵物公享公園，就連寵物都有份！現場環境相當優美，除了一大片青青草地、空氣清新，簡直是狗狗樂園！

粉錦公路公園

地址：粉錦公路650號

開放時間：早上9時至下午6時



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略