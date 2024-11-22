荃新天地2000呎薑餅人主題充氣樂園　全港首個煙霧泡泡彈床！

各位家長注意！下個月就是聖誕節，又是時候計劃好放假帶小朋友遊玩的好去處！今年Citywalk荃新天地帶來「冬日玩樂嘉年華」，商場2期特設超過2000呎薑餅人主題充氣樂園，為全港首個揉合聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床！煙霧泡泡不定時於場內飄落，充滿聖誕氣氛。小朋友可於透明管道大暴走，直通巨型打卡泡泡屋，再玩埋首創的LAY’S樂事薯片釣釣樂放題；商場1期更有買聖誕禮物必去的期間限定玩具店，即睇內文了解詳情！



「荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園」五大必玩區域！

Citywalk荃新天地「冬日玩樂嘉年華」將於11月22日展開，直至下年的1月1日。今年的主角無疑是位於2期的薑餅人主題充氣樂園，事關樂園面積超過2000呎，為全港首個揉合聖誕煙霧泡泡效果的巨形彈床！煙霧泡泡不定時於場內飄落，充滿聖誕氣氛，並且包含五大遊玩區域，讓小朋友能玩得盡興！首先，參加者可以先爬上3.5米高的糖果屋滑梯，一滑而下躍進兒童最愛的薑餅人波波池。然後，他們能在透明管道大暴走至巨型泡泡屋打卡，再到薑餅人彈跳攀爬區盡情放電！更可以參加首創遊戲「LAY’S樂事薯片釣釣樂」，利用魚杆於指定時間內任釣薯片池中各式口味的LAY’S 樂事薯片，為聖誕派對加添零食！

購票詳情：

只要於獨家售票平台Klook購買「荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園的參加者，更可以優惠$299加購荃新天地指定食肆商戶套餐，以至抵價錢享用特選商戶美饌：

「Merry Giftmas at Citywalk」買齊心水玩具！

另外，由今年11月26日至2025年1月1日期間，荃新天地1期中庭將特設「Merry Giftmas at Citywalk」期間限定店，匯聚過千件大熱卡通角色精品及玩具，是卡通、電玩狂迷和家長買禮物的必去之處，勢必令大人小孩齊齊樂而忘返！

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巨型戶外聖誕樹x特色飄雪效果

既然是聖誕節嘉年華，招牌打卡點當然不只一個！由11月30日開始到2025年1月1日，荃新天地1期戶外花園廣場將特設12米高的巨型戶外聖誕樹，樹上掛滿了大大小小色彩繽紛的聖誕掛飾，聖誕氣氛爆燈！在聖誕假期特定日子，更會特別安排飄雪效果，將戶外花園廣場打造成異國飄雪現場，讓大家一同感受夢幻一刻！

（資料及相片由客戶提供）